Precios más caros, pero contenidos

Dicen los vendedores del mercado de Atarazanas que los precios de los productos típicos de la mesa navideña han subido como siempre por estas fechas, aunque no demasiado. En resumen, están más caros, pero contenidos. La razón es que ha habido mucha oferta y una demanda moderada. De hecho, ayer almediodía, el mercado no estaba atestado como otros años.

Los precios oscilaban según los puestos, la calidad y la talla del producto. Pero había cigalas desde 18 a 68 euros, carabineros de 48 a 70, langostinos de 28 a 45 euros, gambas rojas de 20 a 49 euros, solomillo de ternera de 26 a 33 euros, chivo de 11,50 a 18,90... "Los precios están un poco más caros en estos días que el resto del año, pero ha habido otras navidades en las que han estado más altos", aseguraba Santiago González, del puesto 123.

Paz Alonso apuraba sus compras para la cena de Nochebuena. Se llevaba langostinos para la ensaladilla. "Este año, los precios no me parecen muy caros", opinaba. Manuel de la Torre, al frente del puesto 115, explicaba la razón de que los precios, hayan subido sin desbocarse: "Al haber más oferta, no suben tanto. Creo que en Málaga, son más accesibles que en otras ciudades".

Algunos productos, sí tenían precios elevados, como langostinos y carabineros gigantes a 70 euros. Pero su vendedor explicaba que es un marisco que normalmente sólo tiene demanda por estas fechas. Leopoldo Villén apuraba ayer sus compras "para ahorrarme la posible subida de precios de mañana [por hoy] y el mogollón". Adela Sastre también intentaba evitar las bullas del último día. "Yo prefiero no fijarme en los precios, están más caros, pero dentro de lo normal", comentaba.

Antonio García, del puesto 164, reconocía que el solomillo se ha incrementado de 25 a 33 euros el kilo y que la paleta de cordero ha pasado de 19 a 25. "Veo alto el precio del solomillo, son casi 10 euros y la paleta, unos seis; pero el resto de productos están prácticamente igual", decía. En otros puestos, el cordero lechal se vendía a 19,90, el recental a 12,90 y el chivo malagueño a 18,90. "En general, el cordero ha subido un euro o poco más, que no es na", afirmaba otro vendedor. Antonio Ríos, del puesto 255, se quejaba de que las ventas estaban más flojas que otros años y lo achacaba a la competencia de "las grandes superficies".

En el mercado municipal de Marbella el trajín de las compras de Navidad comienza a notarse a partir de las 11:00, aunque los hay que prefieren hacer el encargo y recogerlo la misma mañana de Nochebuena. Ya sea carne o marisco, lo cierto es que los precios de los productos aumentan en torno a un 25% más que con respecto al resto del año, según explican los propios trabajadores del mercado. Sin embargo, en ventas no está siendo un año especialmente bueno. "Cada vez hay más gente que prefiere salir fuera a comer en lugar de pasarse la noche cocinando", señalan. Entre los que prefieren el calor del hogar y la familia, la sopa de mariscos, las almejas rellenas, el pescado al horno y el cordero vuelven a ser algunos de los platos estrella este año. También las patas de cangrejo y el ganso, productos que han llegado a agotarse una semana antes de la cena de Nochebuena. "Esta noche cenaremos cordero en casa de mis padres, y para el día de Navidad haremos canelones", comenta Valeria, mientras ultima las compras para la cena de esta noche.