Premios blancos y verdes para Málaga

El empresario malagueño Manuel Molina, presidente de TSS Group, y el Instituto de Educación Secundaria Vicente Espinel de Málaga recibirán el próximo 28 de febrero dos de las medallas de Andalucía, un título honorífico que la Junta de Andalucía otorga anualmente. Lo creó en 1985 con el objetivo de reconocer diferentes servicios, acciones y méritos realizados por Instuticiones o ciudadanos andaluces, españoles o extranjeros. Más de un centenar y medio de años recorren los pasillos del Vicente Espinel. Fue propiedad del conde de Buenavista y convento de la congregación de San Felipe Neri, en 1846 el edificio señorial de la calle Gaona se convirtió en el primer centro educativo malagueño. Ahora, 171 años después, se le ha condecorado por su servicio educativo. “Ha sido una gran noticia, una alegría para todos”, declaraba a Málaga Hoy la directora del centro. La noticia le llegó directamente ayer a través de una llamada directa de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. “Fue un honor y un privilegio”, manifestó Julia del Pino. No es el primer galardón que reciben, anteriormente han sido condecorados con premios como el mérito a la educación o la medalla de la ciudad, por parte del Ayuntamiento de Málaga, según cuenta Del Pino. Sin embargo, este galardón “es otro nivel”. Esta vez el centro educativo ha sido premiado por su nivel de excelencia en toda su historia. Así, la directora del centro quiso agradecer a todos los que hacen posible que día a día el Instituto siga ofreciendo un servicio educativo: “El Vicente Espinel tenemos un reconocimiento histórico de 170 años, se nos reconoce por nuestra trayectoria histórica y nuestro presente, que estamos haciendo un gran esfuerzo y una gran labor”. Igualmente, resaltó la importancia de la educación pública: “Es la mejor, la que llega con igualdad de condiciones y compensa las desigualdades. La enseñanza es para todos”. “Queremos poner en valor lo que es la enseñanza pública que estamos desarrollando entre todos – administración, profesores, familias, etc –y a todos los que estamos enamorados de esta profesión y que día a día nos esforzamos por mejorar”, puntualizó. Por otra parte, el otro galardón es para Manuel Molina, creador de la empresara TSS Group. La compañía reúne actualmente a más de 3.300 agencias de viajes, apoyando a las empresas turísticas de tamaño medio en un mercado cada vez más competitivo, sin que renuncien a su independencia. La industria, que en 2014 tuvo un volumen de negocio en los mercados internacionales de 4.000 millones de euros, destaca por su contribución al incremento de pasajeros que salen de Alemania y Polonia con destino a Andalucía. El año pasado la ciudad lo condecoró con el honorífico de Hijo Predilecto de la ciudad y le reconoció la dedicación y compromiso del presidente del grupo turístico alemán con la capital malagueña.Además de estas, las otras once Medallas de Andalucía concedidas este 2017 por la Junta distinguen al ingeniero especializado en robótica Ramón González Sánchez; la cantante cordobesa India Martínez; el cantaor flamenco onubense Arcángel; el guitarrista flamenco gaditano Paco Cepero; la gimnasta rítmica cordobesa Lourdes Mohedano Sánchez de Mora; el periodista jiennense Antonio Caño, director del diario El País; la escritora Antonina Rodrigo García, especialista en personajes femeninos de la República y la Guerra Civil; el científico jiennense especializado en inteligencia artificial Francisco Herrera Triguero y la compositora sevillana Elena Mendoza López. También reciben este año la Medalla de Andalucía tres instituciones: la Coordinación Autonómica de Trasplantes, que acaba de cumplir sus primeros 25 años; la Asociación de Víctimas de la Talidomida en Andalucía, como intento de «reparar la incomprensión» sufrida por los afectados por esta enfermedad y sus familias. Los galardones se entregarán en un evento celebrado el próximo 28 de febrero en la ciudad de Sevilla, en el la actriz María Galiana y el escritor Luis García Montero han sido los elegido como Hijos Predilectos de Andalucía. Desde la Junta de Andalucía informaron que el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, destacó que los andaluces que han sido reconocidos este año con las distinciones de Hijos Predilectos y Medallas de Andalucía “ponen voz y rostro al perfil de nuestra tierra”, que tiene “una sociedad preparada, comprometida y valiente, que está en condiciones de mirar al futuro con confianza”.