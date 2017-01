Primer lleno por las rebajas

Después de la Nochebuena y la Nochevieja llegan los Reyes Magos, y con ellos los ansiados regalos. Para aquellos que tienen algunos encargos por hacer, los carteles rojos que ya lucían ayer algunos comercios supusieron una alegría para su monedero. Numerosas tiendas locales y algunas franquicias se han adelantado unos días al comienzo oficial de las rebajas de invierno -7 de enero- y ayer ya aplicaron esos descuentos que tanto gustan a los ciudadanos. Y es que a vísperas de días donde toca ser generoso, qué mejor forma de aprovechar las compras que en las rebajas, que durarán hasta finales de mes.

Las bolsas ya paseaban abultadas en manos de los compradores. Las tiendas también empezaron a notar un tránsito más saturado. Las rebajas ya han llegado y los malagueños salieron ayer casi en masa a realizar las primeras compras del año. "Estas rebajas antes de los Reyes vienen genial para hacer regalos y no quedarte pelada nada más empezar el mes", declaraba una joven que paseaba por la calle Larios cargada de una cuantas bolsas de la que sobresalían algunos paquetes envueltos en papel de regalo. Descuentos del 30%, del 50% y hasta del 70%. Muchos comercios se han anticipado unos días y han rebajado sus productos haciendo más factible a los ciudadanos poder darse un capricho. "Se agradecen las rebajas en estas fechas. El dinero que pillas en Nochebuena lo gastas con gusto en estos días", comentaba Alejandro, un universitario que piensa "aprovechar al máximo estos días".

Para aquellos a los que les toca ser los Reyes, esta ayuda antes del gran día también les viene muy bien. "Me gustan estas rebajas. Siempre me espero a estos días para hacer los últimos regalos de reyes y me ahorro algo de dinero que la cosa está muy mala", confesaba Adriana mientras hacia cola en una tienda.

Tanto para los clientes como para los comercios esta época viene bien a unos y a otros. "Hoy [por ayer] hay más movimiento, menos que otros años, pero hemos tenido muchas ventas", contaba Lorena, dependienta de Precchio,una tienda de ropa para mujer. "Para ser el primer día no está mal, aunque esperemos que vaya mejorando", admitía el dueño de una zapatería.

Por una cosa o por otra, algunos negocios admiten que las rebajas de invierno tienen más éxito que las de verano. "Es verdad que la gente gasta más ahora que en las rebajas de verano, también porque tienen que hacer regalos", además, cuenta Óscar, dependiente de la sección de caballero de El Corte Inglés, "las prendas de invierno también son más caras".

Para los que no son muy de ir de compras, entrar en algún establecimiento en estas fechas puede llegar a resultar un tanto agobiante, es el caso de Mireia, una malagueña de mediana edad: "A mí no me gustan estos días, entre lo poco que me gusta comprar y toda la gente que hay llego a mi casa con dolor de cabeza".

Quien tenga algo de experiencia en ir de compras en estos días sabe que los precios suelen bajar algunas semanas después del comienzo de las rebajas, pero con ellos también disminuye la cantidad y diversidad de productos. "Si tienes algo fichado, es mejor venir los primeros días, que luego no lo encuentras", comentaba una joven en una tienda. Otras como Belén tienen algún truco de eficacia dudosa, "puedes esconder lo que te gusta entre otras prendas, pero es probable que no luego no esté"

Algunas compañías y marcas como Zara, El Corte Inglés, Massimo Dutti, entre otras, van a esperar hasta el día oficial de las rebajas para empezar a aplicar los descuento, aunque algunas de ellas tienen ofertas anticipadas para dar la bienvenida al 2017 que durarán hasta el 5 de enero.