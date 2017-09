Primeras 'estocadas' en el PSOE

El calendario juega en contra del juego limpio en el PSOE. A una semana de que se cierre el plazo para que los tres aspirantes a liderar el PSOE presenten los avales mínimos para ser nombrados candidatos, las buenas formas y el respeto mutuo han pasado a ser historia. Ayer la precandidata y alcaldesa de Benaoján, Soraya García, denunció que es "la única que está jugando limpio". La candidata cree que sus contrincantes en esta carrera están empleando malas artes para hacerse con los apoyos y evitar, de paso, que ella consiga los suyos. García aseguró que tanto el aspirante oficialista José Luis Ruiz Espejo como el sanchista Rafael Fuentes, están utilizando los censos y llamando personalmente a los militantes "con presiones para que no me avalen".

La aspirante, la primera que anunció su deseo de optar a las primarias, aseguró también que los dos precandidatos están trasladando la idea de que va a retirar la candidatura, con el fin de que la gente decida apostar por un candidato seguro. "Y eso de que vaya a retirarme es totalmente falso", aseguró. Entre las quejas de la candidata figura también que se utilicen los datos personales de los afiliados. "No está permitido que tengan el censo los precandidatos, y eso vulnera la Ley de protección de datos", aseguró.

Los 'sanchistas' niegan las presiones y los oficialistas no responden a las quejas

Desde el resto de candidaturas se ha optado por negar la mayor o por restar importancia a las quejas de la alcaldesa.

Desde la apuesta sanchista, su candidato Rafael Fuentes negó que tuviera en su poder ningún censo de militantes "ni oficial ni no oficial" y aseguró que este documento con los datos personales de los militantes con derecho a voto en estas primarias no se facilitará a los aspirantes hasta que sean oficialmente candidatos. Lo que sí reconoció Fuentes es que los miembros de la candidatura están buscando apoyos en las agrupaciones, algo que situó dentro de la normalidad,pero negó que se estuvieran produciendo presiones. "Eso es lo normal, que los míos llamen a la gente que conocen, que les pidan su apoyo, y si dicen que prefieren a otro compañero, pues nada".

Los miembros de este sector crítico han pedido a la dirección del partido que les faciliten la relación de teléfonos de los secretarios generales de todas las agrupaciones de la provincia, lo que espera obtener cuando se formalicen las candidaturas. En el sector de José Luis Espejo prefieren no pronunciarse sobre la denuncia de juego sucio de la candidata. Un portavoz de esta candidatura aseguró ayer que ellos no entran en estas denuncias. "Nosotros estamos haciendo una campaña limpia y transparente y eso queremos para el proceso", añadieron antes de iniciar un acto del precandidato en Vélez Málaga.

José Luis Ruiz Espejo será probablemente el único de los tres aspirantes que no tendrá problemas para reunir los avales. Así lo reconocen en su entorno e incluso entre los otros dos candidatos. El todavía aspirante lleva semanas recorriendo las agrupaciones de la provincia y entre sus primeros apoyos firmados ha presentado a dos ex secretarios provinciales, José Asenjo y Marisa Bustinduy. De momento en su entorno no se habla de números y se insiste en que recogerán todas las firmas que les ofrezcan. Tanto Fuentes como Soraya García están convencidos de que también llegarán con las firmas necesarias al próximo viernes, fecha límite para presentarlas. La candidata que ayer aseguró ser la única que no utiliza triquiñuelas para hacerse con el favor de los militantes, no habló de cifras cerradas. "Estoy segura que llegaré", precisó al terminar el comité provincial del pasado domingo.

Por su parte, Rafael Fuentes se mostró ayer convencido de que también presentará sus sector los avales mínimos para ser candidato a las primarias, y eso que no han logrado que el PSOE de Málaga acepte rebajar el límite de avales del 20 al 3%, como propusieron en el comité provincial.