Prisiones se limita a decir que la cárcel de Archidona abrirá "próximamente"

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, avanzó ayer que próximamente se abrirán de manera parcial las cárceles de Ceuta y de Archidona, que podrán funcionar gracias a 645 nuevos funcionarios. Yuste compareció en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta del presupuesto de su departamento para este año, que asciende a 1.145 millones.

A preguntas de los diputados de los diferentes grupos, el responsable de Instituciones Penitenciarias cifró en 2,19 el número de presos por cada funcionario, tasa similar a la de hace unos años, cuando, además, había en las cárceles españolas unos 15.000 reclusos más, por ejemplo en 2009.

También se refirió a las agresiones a funcionarios y aseguró que no han aumentado, si bien ahora salen más a la luz, y subrayó que la Secretaría General ha cumplido el mandato de diseñar un protocolo contra estas actitudes, que se encuentra en sus últimos trámites y que cuenta con el apoyo de CSIF y UGT.

Yuste reconoció que la construcción de nuevas cárceles durante el gobierno socialista y que todavía no han podido ser abiertas está generando costes y ha precisado que, si "no hubiéramos tenido alegrías" como dotarlas de piscinas climatizadas o de pistas de squash, que "no han redundado en mejoras, hubiéramos podido tener una más lucida gestión". Porque, a juicio de Yuste, "no es razonable" esa política expansiva que se llevó a cabo con otros gobiernos cuando la población reclusa disminuye.