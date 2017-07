Profesionales de Urgencias de los centros de salud piden condiciones dignas y más recursos

Profesionales de Urgencias de atención primaria (DCCU) se concentraron ayer ante la Delegación de Salud para exigir mejores condiciones laborales y más recursos. La protesta reunió a una treintena de trabajadores. Los manifestantes reclaman un aumento de profesionales y puntos fijos de urgencias en fines de semana, un refuerzo de esos dispositivos durante las vacaciones y los picos de gripe y el aumento de las ambulancias con sanitarios, ya que en la actualidad hay para Málaga -una ciudad de 600.000 habitantes- seis de día y cuatro de noche. Los trabajadores también exigen mejoras en la remuneración y que "no esté sujeta a la interpretación de la gerencia del distrito Málaga, que sistemáticamente elimina complementos". Según el manifiesto leído en la concentración, la política de personal de los gestores supone "un doble pelotazo económico, por no pagar el complemento y por no contratar".

Con la movilización, también se demanda un nuevo marco laboral que tenga en cuenta las particularidades del trabajo de los DCCU como nocturnidad, turnicidad, festividad, peligrosidad y penosidad. Según la Plataforma #DCCU digno, "el acuerdo de 2007 nos condena a ser los sanitarios más precarios del sistema, retribuyéndonos como a un puesto laboral fijo de mañana". Este dispositivo es el que cubre las urgencias extrahospitalarias que se presentan en determinados centros de salud tardes, noches y festivos en horarios en los que el resto de la red de atención primaria está cerrada. Los profesionales piden una mesa técnica para la reordenación de las urgencias extrahospitalarias. Dicen que están "hartos" de la sobrecarga asistencial, la falta de medios y las malas retribuciones por que no les reconocen la particularidad de su trabajo.