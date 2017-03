"Prometí que haría una camiseta para dedicársela", cuenta Samu Castillejo

Recio es el único futbolista de la primera plantilla del Málaga nacido aquí. Le acompañan canteranos como Ontiveros o Luis Muñoz, y los Juanpi o Pablo Fornals son considerados casi canteranos por llegar aquí en edad juvenil. Otros paisanos son protagonistas en Primera División. Como Juanmi o Samu Castillejo, quienes en su primer partido tras el fallecimiento de Pablo Ráez mostraron camisetas en homenaje a su memoria.

El delantero de la Real Sociedad fue más protagonista si cabe. Recibió la amarilla tras mostrar el lema que portaba en su camiseta interior. No le ocurrió la misma suerte a Samu Castillejo. Ante el Real Madrid, un día después, no marcó, pero aun así mostró su particular recuerdo. "Quería hacerle un homenaje. Me enteré de la mala noticia el día anterior, antes justo del partido del Málaga, con la familia. Prometí que iba a hacer una camiseta y que si marcaba se lo iba a dedicar. No pude, pero al final hubo ahí alguna que otra foto donde se pudo ver que la llevaba", rememora el futbolista malagueño.

"Siempre lo recordaremos como un chico fuerte", cuenta el ahora jugador del Villarreal, que sabe de la importancia de ser estandartes de ese tipo de luchas: "Es normal que los deportistas nos volquemos con el tema. Más después de lo que despertó él en la gente por redes sociales,y más en una ciudad como, con tantas donaciones. Era un chico al que le gustaba mucho el deporte y que nosotros nos volquemos mucho con esas cosas hace que podamos ayudar a otros enfermos y que la gente se conciencie también de lo importante que es donar médula".