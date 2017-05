Proponen una indemnización de 18.000 euros por un contagio en el Clínico

El Consejo Consultivo de Andalucía considera que el SAS debe abonar una indemnización de 18.000 euros a los familiares de una mujer que falleció tras someterse a una reducción de estómago en el Clínico y que contrajo una infección en el hospital. El dictamen -que no es vinculante- da así la razón a la familia, pero rebaja sustancialmente sus pretensiones fijadas en 153.256 euros. El caso se remonta a 2012. La paciente fue sometida a una cirugía bariátrica. Debido a complicaciones, tuvo que ser operada por segunda vez y de urgencia. La familia reclamó la cuantiosa indemnización al entender que hubo una mala praxis en la intervención y en el posterior contagio con la bacteria klebsiella.

El Consejo Consultivo no atiende a la primera parte -la supuesta incorrecta actuación profesional-, aunque sí a la segunda-la infección hospitalaria-. El órgano apunta que "no comparte el parecer de la parte reclamante, ni puede considerar probado el nexo causal a la vista de los informes emitidos y de la documentación clínica obrante en el expediente". Además, argumenta que "aun constando una tórpida evolución de la intervención en cuestión y la necesidad de nuevos ingresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas, ello no conduce a presumir que la intervención inicial y las asistencias posteriores se desarrollaran contrariamente a la lex artis".

El Consejo aclara en su dictamen que otra cosa distinta es el contagio con klebsiella. En el documento, de una decena de folios, apunta que "no puede cuestionarse el hecho de que la paciente sufrió una infección nosocomial"; es decir que contrajo la bacteria "dentro" del hospital. De hecho, relata que fue el primer caso de un brote declarado en septiembre de 2012 en el Clínico.

El Servicio de Medicina Preventiva del centro sanitario emitió un informe sobre las medidas aplicadas para atajarlo. Pero según el Consejo Consultivo fue en términos "tan amplios y sin ninguna prueba" que no constituye "argumento suficiente para exonerar a la Administración sanitaria de su responsabilidad por el contagio de la infección nosocomial de la paciente". Además, el órgano indica que ya que no es posible conocer con certeza cuál es la causa principal de la muerte y en qué medida influyó la klebsiella, no procede la cuantía de la indemnización reclamada por la familia, sino una cifra menor. Exactamente 18.000 euros -6.000 por cada familiar demandante- en concepto de "daño moral".