Propuestas de movilizaciones para exigir más recursos en sanidad

Hay dos propuestas de movilización para exigir más recursos sanitarios. La más inminente es la marcha convocada por la plataforma Málaga por una Sanidad Digna para el domingo 12 de marzo, a las 12:00 en la Plaza de la Marina. Es la tercera protesta que impulsa esta organización capitaneada por Johnatan Andrades. La otra es una manifestación que CCOO propondrá al Consejo Social para junio si dentro de un par de meses la Consejería de Salud no concreta avances sobre la construcción de un nuevo hospital en Málaga ni da respuestas al déficit sanitario de la provincia. Por ahora, los organizadores no prevén unir fuerzas y ambas iniciativas van por separado.

CCOO elevó ayer su propuesta al Consejo Social. El sindicato exige que se abran de inmediato todas las plantas cerradas en los hospitales así como las de los comarcales de Ronda y el Guadalhorce, la recuperación de los 2.200 puestos de trabajo perdidos en la sanidad durante la crisis, la construcción de un nuevo Regional en los aparcamientos del Civil con unas 800 plazas, la creación de un chare en la zona este de la capital y la reconversión del Carlos Haya en un hospital para crónicos.

Comisiones estima que solventar el déficit en infraestructuras cuesta 230 millones de euros

El sindicato calcula que estas mejoras -que forman un pack indivisible- costarían unos 230 millones, 30 menos que la inversión de la Junta en el hospital de Granada. "Es un esfuerzo viable. Si la Junta no es receptiva, nos vamos a ver en la calle", advirtió el responsable de Sanidad de CCOO, Rafael González. El secretario provincial del sindicato, Antonio Herrera, añadió que hay que "recuperar el espíritu de 2008". Entonces, los agentes sociales habían convocado una gran movilización para exigir un nuevo hospital, protesta que quedó desactivada por la promesa de Salud de hacer un megahospital, compromiso que incumplió.

El plan de la central sindical pasa por la construcción de un nuevo Regional en los aparcamientos del Civil, que debido a la disponibilidad de suelo solo podría tener unas 800 camas. El proyecto modernizaría las instalaciones y, al estar entre el Materno y el Civil, acabaría con la dispersión actual del complejo hospitalario. Pero no sumaría camas. Por eso, CCOO reclama que luego los pabellones del Regional se reconviertan en una especie de hospital comarcal para atender a pacientes crónicos y que ese proyecto se complemente con un chare en la zona este de la capital. Estas dos infraestructuras sí permitirían ganar unas 450 camas.

Por su parte, la plataforma justificó la tercera marcha en el "estado lamentable" de la sanidad malagueña, el déficit de unas 1.000 camas y la pérdida de unos 2.000 empleos. "No reivindicamos un lavado de cara, sino una inversión ambiciosa. Málaga no merece una sanidad pública con tantas goteras", argumentó Andrades. La coordinadora ha remitido dos cartas para solicitar una reunión con el consejero y asegura que no ha recibido ninguna respuesta. Por su parte, Fernando Sánchez, miembro también de la plataforma, criticó la "opacidad" en los presupuestos y la progresiva "privatización" de la sanidad malagueña.