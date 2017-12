Protesta sindical por el uso de la cárcel de Archidona como CIE

Unas 300 personas se han concentrado esta mañana frente a la cárcel de Archidona para protestar por el uso de estas instalaciones como centro de internamiento de extranjeros (CIE). La protesta fue impulsada por los sindicatos Acaip, UGTy CCOO. Bajo el lema Archidona es prisión, no encarcelemos la inmigración, los convocantes han denunciado que se ha encerrado allí a más de 500 argelinos que llegaron en patera a mediados de noviembre. “Son inmigrantes, no delincuentes; pero siguen encarcelados”, ha protestado el representante de UGT Juan Miguel Contioso. Los manifestantes han denunciado además que el uso “irregular” de la prisión como CIE, bloquea el concurso de traslados de unos 240 trabajadores del centro penitenciario procedentes de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Para UGT, la utilización de la cárcel como centro de internamiento “es un experimento, una experiencia piloto de Instituciones Penitenciarias ante la saturación de los CIEs” ya que hay un proyecto para que los establecimientos carcelarios tengan un módulo de internamiento para extranjeros. Durante la movilización, se ha arrmetido contra la “permisividad” con la que Instituciones Penitenciarias permitió el uso de la prisión –como ya estaba catalogada por una orden publicada en el BOE en marzo pasado– para el internamiento de los inmigrantes. El presidente de Acaip, José Luis Pascual, ha avanzado que además de las acciones judiciales emprendidas por ese sindicato para saber por qué se internó a esas personas en una cárcel cuando los autos ordenaban su ingreso en un centro no penitenciario, se van a llevar a cabo otras de responsabilidad patrimonial. Por su parte, UGT ha denunciado que la prisión ha llegado a albergar a 700 inmigrantes, “en régimen carcelario, con las celdas cerradas”. Este sindicato ha recordado que siguen sin agua potable porque el pozo del que se abastece el centro no tiene la autorización de sanidad. UGT también criticado la sobrecarga que supone para el Área Sanitaria de la Axarquía ya que cuando se produce una urgencia -que puede prolongarse “hasta seis horas” porque requiere acompañamiento policial- el punto de atención urgente queda desatendido.