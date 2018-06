Proyectan la rehabilitación del Asilo de los Ángeles, por 5,5 millones

El Asilo Nuestra Señora de los Ángeles, una de las organizaciones asistenciales de referencia de la ciudad de Málaga, busca colaboración pública y privada para poner en marcha un proyecto de rehabilitación integral de sus instalaciones. Si bien el grado de incidencia será especialmente relevante en la parte histórica del complejo, con su rehabilitación integral y labores de conservación, también se plantea intervenir sobre la construcción más reciente, ante la necesidad de adecuar sus instalaciones. El grueso de la operación, que ya tiene forma, requerirá de una inversión se estima en unos 5,5 millones de euros.

El primer paso dado por la entidad, con Luis Plaza al frente, tuvo lugar el pasado martes con una reunión con el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. "Recibió con mucho cariño la propuesta", expuso Plaza, quien fue claro que cualquier posibilidad de ir adelante con esta intervención dependerá de la colaboración de las administraciones públicas y de actores privados que quieran colaborar. "El asilo ni remotamente puede afrontar una operación de este tipo", dijo el responsable de la organización.

El encuentro fue aprovechado no solo para demandar la colaboración del Consistorio sino para poner sobre la mesa de la Gerencia de Urbanismo "la viabilidad" de la actuación. "Lo que queremos es salvaguardar el contorno histórico y mejorar y actualizar la parte asistencial", precisó Plaza, quien hizo hincapié en "actuar sobre la parte antigua, que tiene cinco siglos, y mejorar la parte nueva".

"Una vez esté arreglada la parte histórica permitirá que nuestros residentes puedan disfrutar más aún de ese espacio", explicó, al tiempo que subrayó el beneficio que una intervención de esta naturaleza tendría sobre la propia ciudad. "El desarrollo de esa inversión permitirá poner a disposición de Málaga un edificio histórico, que está en un estado malo y que de esta manera se podría poner como activo para la ciudad; es un convento que tiene 500 años", abundó.

El diseño de la operación permitiría su desarrollo en diferentes fases, si bien todo queda condicionado a la disponibilidad económica. "No podemos empezar si no tenemos un duro; hasta no disponer de la ayuda no podremos afrontar la actuación y será la cuantía de la que dispongamos la que determinará las fases que se acometan", comentó Plaza. El responsable del asilo sí fijó como principales prioridades los trabajos de conservación de la iglesia. Al tiempo que el ente ya ha pegado a la puerta del Ayuntamiento, tiene intención de continuar su ronda de contactos con la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación provincial y colectivos privados.

Pomares, por su parte, confirmó el desarrollo del encuentro con los responsable del Asilo de los Ángeles y que se encuentra en el proceso de búsqueda de financiación para llevar adelante la propuesta. "Teniendo ese documento les puede servir como plan director del complejo; hay que tener en cuenta que a la parte histórica hay que quitarle muchos elementos añadidos, es un poco lo que hemos tenido que hacer nosotros con el Convento de San Andrés", explicó.