El Puerto contratará la redacción de estudio de sostenibilidad económica del hotel

El Puerto de Málaga ha tomado la decisión de acudir a una consultora externa para elaborar uno de los documentos que le reclama la Gerencia de Urbanismo para impulsar el trámite de adecuación urbanística necesario para la construcción de un hotel de 135 metros en la zona del dique de Levante. En concreto, ha solicitado oferta a varias firmas especializadas en la materia con el fin de que una de ellas redacte el informe de viabilidad económica del proyecto hotelero.

El paso adelante se produce después de que hace varias semanas el organismo dirigido por Paulino Plata recibiese la petición de documentación complementaria por parte de Urbanismo. La demanda se produjo de manera verbal, sin que hasta ayer se hubiese remitido la petición oficial por escrito. A pesar de ello, el Puerto da un paso adelante con el fin de acelerar en lo posible esta parte del trámite. La reciente sentencia del TSJA anulando el plan especial de Térmica por carecer de un estudio de sostenibilidad económica ha hecho en el seno de la Autoridad Portuaria se considere necesaria su elaboración.

Con todo, y teniendo en cuenta el plazo que se está manejando, no se espera que el citado informe esté antes de principios o mediados de enero próximo. Éste no es la única informa que habrá de complementar el Puerto. A la misma se añade un análisis financiero y de rendimientos, comparando el escenario actual y el previsible una vez esté funcionando el hotel, así como un estudio más profundo sobre las consideraciones arquitectónicas, paisajísticas y de calidad ambiental. No será hasta que todos estos detalles sean aportados cuando Urbanismo podrá tramitar la aprobación inicial de la modificación del plan especial que dará encaje al hotel.