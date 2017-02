Hollande y Rajoy defienden una Europa unida y sin "muros"

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente francés, François Hollande, lanzaron hoy en la ciudad española de Málaga un encendido mensaje de apoyo a la integración europea y contra los nacionalismos que proliferan dentro y fuera del bloque.

"Tenemos que ir más allá en la construcción europea", reclamó Hollande durante la cumbre XXV entre ambos países, colocando a Rajoy entre otros líderes que apuestan por una mayor integración europea como la canciller alemana, Angela Merkel. "Queremos avanzar con nuestro ritmo y nuestra voluntad".

El líder socialista invitó por eso a Rajoy a participar en una minicumbre europea con la propia Merkel y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, que se celebrará el 6 de marzo en Versalles como preparación de la cumbre de la Unión Europea (UE) que se celebra el 25 de marzo en Roma.

Rajoy, por su parte, coincidió en defender la integración europea, sobre todo tras la decisión de Reino Unido de abandonar la UE: "Ha llegado la hora de que lancemos un mensaje nítido y claro: estamos más unidos que nunca, queremos más integración que nunca y vivimos en la región del mundo con mejor nivel de vida".

El mandatario popular (PP) recordó el Tratado de Roma con el que se creó la Comunidad Económica Europea hace 60 años. "Desde entonces Europa se ha convertido en un espacio de paz, libertad, democracia y derechos humanos", elogió. "Un lugar al que todos quieren venir y del que nadie quiere marcharse".

Hollande fue más allá y lanzó una dura crítica contra el nacionalismo que surge en diversos países europeos -incluida Francia, donde la líder de extrema derecha Marine Le Pen encabeza las encuestas para las elecciones de este año-, pero también en los Estados Unidos de Donald Trump o en la Rusia de Vladimir Putin.

"Lo que proponen los extremistas y los nacionalistas no es sólo salir de la zona euro, sino salir de Europa, encerrarse, acabar con los intercambios, volver a una falsa soberanía que se traduciría con menos empleo, menos crecimiento, menos libertad", dijo Hollande.

"Los nacionalistas amenazan no sólo a Europa, sino también los intereses de las naciones que pretenden defender y representar. ¿Y cuál es su modelo? El nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, que ni siquiera son modelos europeos", añadió el mandatario.

En la misma línea, Hollande repitió sus ataques directos a Trump por el muro que el presidente de Estados Unidos quiere construir en la frontera con México.

"Si no estuviera Europa, ¿qué haríamos? ¿Construir muros, como hacen otros países en otros continentes?", se preguntó. "¿Qué seríamos si Europa estuviera construyendo muros y pidiéndoles a los países africanos que los pagaran? Ese no es el modelo que deseamos porque no es un buen modelo ni desde el punto de vista ético ni político".

La visita de Hollande sirvió también para que ambos países firmaran un acuerdo para la cesión y el traslado a España de documentación acumulada por los tribunales franceses sobre ETA. El material sobre el grupo armado vasco pasará a manos del memorial de víctimas del terrorismo que se está poniendo en marcha en la ciudad de Vitoria.

Antes de su rueda de prensa conjunta, los dos líderes visitaron el Museo de Málaga y mantuvieron un almuerzo oficial. Francia es el principal socio comercial de España, primer destino de las exportaciones del país ibérico y segundo principal país de origen de los turistas que visitan España.