Escapada de Rajoy a Ronda

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, llegó esta tarde a Ronda dentro de una visita privada en la que está acompañado por Javier Arenas. Durante toda la jornada se extendió en la ciudad el rumor de que el máximo líder de los populares españoles se encontraba en la zona y era frecuente encontrarse a alguien por la calle preguntando si era cierto que estaba de visita. Una noticia que se confirmó a primera hora de la tarde cuando la comitiva del presidente llegó al Parador Nacional de Turismo, hotel rondeño en el que el presidente se alojó junto a su familia.

En el interior del hotel también se le pudo ver departiendo con los clientes del Parador, junto a los que se tomó numerosas fotografías, mientras en el exterior se extendía la noticia de su presencia y algunas personas trataban de confirmar que estaba allí alojado con efectivos de la seguridad o los periodistas que estaban en la zona. Finalmente, Rajoy y Arenas salieron caminando del hotel y causaron un gran revuelo al percatarse los viandantes de su presencia en la plaza de España, en la que se ubica el hotel, y en la que también hay un local de una conocida cadena de comida rápida en el que anteriormente habían entrado los hijos del presidente.

Un revuelo inicial que se transformó en una avalancha de petición de fotografías. Entre los mayores la sorpresa era mucho mayor y algunos no terminaban de creerse que el presidente del Gobierno fuese el que paseaba tranquilamente por las calles rondeñas “¿Es Rajoy de verdad?”, preguntaba una de las sorprendidas viandantes, que tras confirmarlo corría rápidamente a sacar el teléfono para inmortalizar el momento.Rajoy no puso ningún tipo de problema para tomarse todas las fotografías que le pidieron y posteriormente entró junto a Arenas al local en el que se encontraban sus hijos. Un tiempo en el que no dejó de sonar por la megafonía de un vehículo el anuncio de la manifestación que tendrá lugar hoy en Ronda para reclamar una autovía. Posteriormente estaba previsto que acudiese a cenar a otro local rondeño, ya que durmió en la ciudad. Para hoy, según confirmaron fuentes populares, Rajoy tenía previsto mantener un breve encuentro con miembros de su partido en la ciudad.

Desde el Partido Popular rondeño se mantuvo una gran discreción sobre la presencia del presidente del Gobierno en la ciudad. Además, al ser de carácter privado, tampoco se vio a ninguno de los miembros del PP rondeño junto al presidente por calles de la ciudad. “Es una visita privada”, indicaban fuentes populares.