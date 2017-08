El Real mejora sus servicios de accesibilidad, pero todavía suspende en algunos aspectos

La Feria es una semana para disfrutar, de noche y de día, de todo lo que ofrece Málaga tanto en el centro como en el Real, pero a veces las fiestas no están pensadas para todos. No es el caso del Cortijo de Torres, un espacio adaptado para cualquier visitante y que cada año suma iniciativas para mejorar sus servicios, aunque los usuario coinciden en que existen varios lunares que habría que mejorar de cara a futuras ediciones.

El Cortijo de Torres cuenta con 70 de sus casetas adaptadas para discapacitados, al igual que los baños y aparcamientos reservados.

Las personas con movilidad reducida tienen a su disposición, en una carpa situada nada más pasar la portada, vehículos eléctrico a su disposición para facilitarles su visita a la Feria.

Son siete años en los que la empresa Eurodiscap facilita parte de su flota para hacer más llevadero el día a día en el Real. En esta edición son 19 las scooters disponibles, más que en años anteriores. El servicio es gratuito, y para hacer uso de estos vehículos sólo hace falta presentar el certificado que acredite tener movilidad reducida y rellenar un formulario. La demanda es alta, según los trabajadores de la empresa, y todos los días prestan la totalidad de la flota.

Antonio es usuario del servicio desde que se puso en marcha, y entre bromas y buen humor, después de presentarse como patachula y afirmar que su discapacidad no le impide hacer vida prácticamente normal, puede "correr, conducir el coche, camión y casi cualquier vehículo, comenta, elogia el sistema de préstamo. "Es una iniciativa de 10. Un servicio que tenía que tener la ciudad, sobre todo para los discapacitados, y un apoyo para los usuarios", comenta antes de afirmar que "el tener el vehículo te da mucho más margen", y es que estas scooters tienen un autonomía de hasta quince kilómetros, suficiente para recorrer todo el ferial entre las 20:30 y 02:00 que dura el servicio de préstamo.

El mayor problema del Cortijo de Torre para las personas con discapacidad, según los propios usuarios, reside en la zona de aparcamiento. Mohamed, que se define como un habitual de la Feria, asevera que "está todo adaptado" en la zona de las casetas, pero "el problema está cuando aparcas el coche. Entre motos y coches no te dejan salir. No hay camino y si no tienes ayuda no pasas", un problema en el que Antonio coindice.

Los baños adaptados son otro lunar de este Cortijo de Torres, y es que los usuarios denuncian que "sólo hay un baño adaptado", por lo que en caso de necesitar hacer uso del mismo, y dada la gran superficie con la que cuenta el recinto ferial, puedes tener problemas.