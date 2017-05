Rebajan a 20 años la petición a la anciana por matar a su marido

La Fiscalía de Málaga ha modificado su petición de pena para la anciana acusada de matar a su marido de 82 años enfermo y que casi no se podía mover, al que supuestamente dio 14 golpes con una muleta, para solicitar ahora 20 años de cárcel en lugar de prisión permanente revisable que pedía inicialmente. La defensa ha mantenido que se absuelva a su patrocinada. El juicio comenzó el pasado lunes ante un jurado popular, cuando la mujer, de 85 años, negó los hechos y aseguró que se lo encontró en el suelo sangrando por la cabeza. "Yo no le di golpes con la muleta", declaró, apuntando también que si lo hizo "no me acuerdo que haya pasado eso".