Rebajas casi por sorpresa

No a muchas personas les gustan las matemáticas, ni los números con esas complejas operaciones, a no ser que sean las que marquen los descuentos de las rebajas. Esas restas encantan a la gran mayoría y cuanto más grandes mejor. Hoy, el 2017 da la bienvenida a julio, que siempre ha llegado con las rebajas de la mano; sin embargo, este año ha sido junio el que se despidió dejando en los comercios el inicio de los descuentos oficiales. Algunos fueron los grupos como El Corte Inglés e Inditex. No obstante, muchos comercios colgaron sus carteles de "productos rebajados" hace unos días.

Sobre el mediodía, ya paseaban por los pasillos y las escaleras del gran comercio algunos compradores en busca de un buen chollo. Aunque el flujo de tránsito era más abundante que el día a día, no se correspondía con el cúmulo típico de estas jornadas además en una hora punta. "A mucha gente le ha pillado desprevenida porque están acostumbradas a que sea el 1 de julio. Aún así las rebajas de verano suelen ser algo más pausadas, los ciudadanos aprovechan más las ofertas de invierno para aumentar el fondo de armario", contaba una de las empleadas de El Corte Inglés. "Otra de las diferencias con las rebajas de invierno es que en verano los días más punteros suelen ser los primeros, después las compras decaen". Lo que no es tan diferente es la hora a la que suelen acudir los compradores, entre las 12:30 y a la salida de la jornada laboral, las 19:30 y 20:00.

Las asociaciones de consumidores advierten de las consecuencias de los gastos excesivos

Un día más de rebajas supone un día más de compras e indirectamente más gastos. La mayoría de los descuentos que rondan el 50% aunque pueden ir desde el 10% hasta el 70%, según el producto consumido y la marca. Aunque las fechas son las propias para hacerse con artículos más baratos, a veces los precios bajos engañan y se acaba gastando más de lo habitual. Algunas asociaciones de consumidores aconsejan a ser razonables y actuar con cabeza, comparar precios antes de decidirse y no dejarse llevar por mensajes de publicidad confusas y engañosas o por el 3x2 si no se necesitan tantas cosas. Lo mismo advertían desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que sostenía que las rebajas pueden salir caras si los consumidores se dejan llevar por el entorno, la publicidad y unos precios gancho y compran algo que en verdad no necesitan. "La verdad es que entre descuento de esto y descuento de lo otro acabo gastándome bastante dinero. Por ahora llevo unos 75 euros", reconocía una joven que ya portaba tres bolsas de distintos establecimientos.

La diferencia entre hombres y mujeres suele ser notoria, no tanto por lo que gastan sino por las prendas que visten y la rutina de las compras. Según cuenta la empleada de El Corte Inglés, "a un hombre siempre le viene bien todo y suele vestir de azul y blanco. A una mujer nunca le viene bien nada y suelen vestir de muchos colores diferentes". "Por regla general los hombres vienen a comprar y la única objeción es que vengan acompañados de sus mujeres", bromeaba.

Un ejemplo de esto último es Juan, un hombre de mediana edad que paseaba solo con un par de bolsas colando del brazo. "Me gusta venir solo porque voy más tranquilo", contaba. Sus nuevos artículos completaban un look veraniego: un sombrero, un bañador y unos calcetines cortos y finos para no pasar calor. El malagueño admitía que aprovecha las rebajas para comprarse lo que necesita "porque son los precios reales que deberían tener todo el año".

Pasadas las 13:30, Zara acumulaba ayer una larga cola tras la caja registradora y otro gran ajetreo en los probadores. Sus carteles marcaban precios desde 29,99 hasta 7,99 euros. La gran mayoría eran mujeres, de hecho mientras la planta de ellas rezumaba barullo, la de los hombres transmitía algo más de sosiego y tranquilidad.

Otras marcas como H&M, Springfield, Massimo Dutti o Cortefiel también llevaron a cabo, incluso unos días atrás, el periodo de descuentos que se alargaran hasta finales del mes de agosto. Además de poder pillar prendas y complementos por debajo de su precio normal, otro aspecto que suele caracterizar a este periodo es el aumento de empleo en algunos establecimientos. Según Adecco, la campaña de este año generarán más de 150.000 puestos de trabajo, un 7% más que el año pasado.