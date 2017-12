Rechazan una comisión con los partidos y los trabajadores para decidir el futuro de Limasa

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado, con 16 fotos en contra -PP y Ciudadanos- y 15 a favor la decisión de no adoptar ninguna decisión sobre el modelo del sistema de limpieza de la ciudad hasta convocar una comisión municipal donde estén presentes todas las fuerzas políticas y el comité de empresa de Limasa desde donde se articule el futuro sobre la citada sociedad y sus trabajadores.

El debate de la moción urgente del PSOE ha sido interrumpido en numerosas ocasiones debido a las continuas interrupciones y a la crispación entre trabajadores e intervinientes, por lo que el alcalde, Francisco de la Torre, ha tenido que llamar al orden.

Así, en su turno de palabra el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, ha vuelto a reiterar que se enteraron de la decisión "por la prensa" cuando el alcalde, ha reiterado, "se comprometió a que antes de tomar una decisión nos llamaría y comunicaría y no ha sido así".

Tras criticar la decisión tomada, "la peor de todas" y lamentar que De la Torre "nos mienta", ha dejado claro que "nos vamos a defender ante esta cacicada por parte de usted y del partido" y ha pedido al regidor que "diga la verdad a lo malagueños", lamentando que el "objetivo es dividir". "Los sindicatos han existido, existen y existirán, cuando hay que defender nuestros derechos los vamos a defender, le pese a quien le pese", ha añadido.

Aunque De la Torre no ha entrado en el debate sí ha querido dejar claro que "había intención en la información previa", porque se llamó al comité para informar pero hubo una filtración.

En el debate, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha incidido en que el objetivo de la moción es "dar voz a los grupos políticos y los trabajadores de Limasa" para que "expusieran que se sienten engañados" por De la Torre.

"Es para dar la voz a trabajadores, comité de empresa y grupos políticos para que en el pleno y a luz del día se debata lo que han acordado", ha agregado, insistiendo en que "Málaga está sucia y la responsabilidad es suya y de su equipo de gobierno".

Ha criticado, por otro lado, "la incapacidad permanente" para gestionar la limpieza, pidiendo, asimismo, que "no hipotequen el futuro de la ciudad con estas decisiones", advirtiendo de que la nueva Limasa "no es un Prius", en cuanto al modelo híbrido. "Trocear es una error, lo conocen y no les importa y todo para sacar adelante unos presupuestos que podían pactar entre todos", ha dicho, lamentando que prefieran "sacrificar a 1.700 familias y seguir con una ciudad sucia por una foto de un pacto".

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha asegurado que la moción es "incomprensible", asegurando que el PSOE lleva "años diciendo que nos decidamos y cuando se decide ahora queréis este debate". "¿Nos habéis pedido participar en vuestra decisión?, no, y ahora usted quiere participar en la nuestra, es un absurdez", ha criticado.

Ha recordado que la decisión se tendrá que debatir en pleno y "ya llegará", por lo que ha criticado, otra vez, "una nueva idea más absurda para su lista", en alusión al portavoz del PSOE, al que le ha dicho que "Limasa le viene grande porque es un tema difícil". Esta intervención ha tenido la réplica directa de Pérez, que ha acusado a Jiménez de ser "un perfecto incompetente y lo ha demostrado también la crisis del ruido".

"Nosotros hemos tomado la mejor decisión", ha valorado el edil de Sostenibilidad, asegurando que actualmente es mixta "y tiene lo peor de lo público y lo peor de lo privado", y ahora, con el nuevo modelo tendremos "lo mejor de lo público y lo mejor de la privado", dejando claro que "se garantizan las condiciones de los trabajadores, tanto en la pública como en la privada". "Los trabajadores van a estar igual o mejor", ha afirmado.

Ha reconocido que "difícilmente" en este mandato se va a culminar el proceso y "no engañamos a nadie". Por último, ha añadido que "Limasa siempre ha sido privada y ahora estamos más cerca de lo publico", criticando, que, por tanto, "vengan ahora a decirnos que es la peor, y supuestamente deberíais estar contentos porque será más público que nunca".

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha tachado de "cobarde" el cómo se ha conocido la decisión tomada sobre Limasa, asegurando que la misma "o es fruto de la inutilidad, del compromiso con empresas privadas o puertas giratorias", porque, ha dicho, "no se entiende".

"Si creíamos que el peor imposible no existe, ya lo tenemos delante", ha asegurado sobre la postura tomada, criticando, por otro lado, que "existe un cártel de la limpieza y sabemos quiénes son las empresas que se van a llevar el macrocontrato".

Por otro lado, ha dejado claro que "no podemos aceptar este sistema". "Se ha hecho todo al revés", ha criticado, añadiendo que "antes no teníamos recursos y ahora sí, por lo que me suena todo a mentira, falacia y engañar al personal".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha recordado que desde 2016 la formación naranja estaba pidiendo que se tomara una decisión, asegurando, además, que "todos estamos de acuerdo en que el sistema o la empresa actual es un fracaso".

Ha agregado que la decisión del equipo de gobierno, "que es quien tiene que tomarla, no es la que hubiera querido Cs porque apuesta por la privatización", pero la acatarán. Por ello, ha dicho que la moción del PSOE "está bien redactada, pero llega tarde".

"El equipo de gobierno ha tomado una decisión", ha valorado, al tiempo que ha dicho coincidir en que "no es la mejor", pero "mi trabajo es desbloquear y que se tome una decisión".

Remedios Ramos, viceportavoz de Málaga para la Gente, ha recordado que se termina el año con un pleno y una decisión "que es una auténtica barbaridad, la peor que podían tomar", lamentando que "han faltado al acuerdo con los trabajadores". Ha dicho también que el equipo de gobierno está "reconociendo que si se municipaliza es más barato y lo llevamos diciendo tiempo: Ustedes están para gestionar lo publico no para darle a una empresa privada, que va a poner la mano".

Por otro lado, ha incidido en que la parte pública que se quiere hacer es "la parte más costosa" mientras que "el caramelito de menos inversión y lo que se llevan más dinero va a correr a cargo de la privada", asegurando, también, que "seguramente, ya sé quienes serán los concesionarios y a quienes se les darán".

Por todo ello, ha emplazado a De la Torre a que "no se cierre todavía, no dé carpetazo y no divida", criticando que "el dividir y vencerás es la única razón para traer esto". "Si ustedes hubieran hecho bien las cosas no tendríamos esta mañana este espectáculo".

"Hay un diálogo con trabajadores, el alcalde callando a trabajadores y en medio una algarabía y así no se aborda una supuesta municipalización y privatización a la vez". "Todo es un despropósito y barbaridad", ha sostenido, dejando claro, no obstante, que llevarlo a cabo "no les va a dar tiempo porque en 2020 no van a estar ustedes gobernando y Limasa no será privada".

Por su parte, el edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha hecho hincapié en que esto "no era una cuestión de derecha o izquierda, no es ideología, es un servicio estratégico de la ciudad que viene fallando desde hace 16 años", pidiendo al alcalde que "rectifique".

En la última intervención, el portavoz del PSOE le ha dicho al alcalde que "le esperaba más valiente, pero se ha escondido con el concejal más quemado, Jiménez, y con el equipo de gobierno agotado, y terminará pero no continuará gobernando porque el hartazgo llega a términos infinitos", pidiendo al alcalde que dé "marcha atrás y negocie".

Al respecto, De la Torre ha señalado que pese a que "el reglamento me impide hablar" le ha dicho a Pérez que "él sabe que no lleva razón en nada de lo que ha dicho, en nada", ha concluido.