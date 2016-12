Rechazarán que se conceda al promotor de Hoyo Espartero tiempo ilimitado para cumplir el pago

Más información El Pleno aprueba abordar los presuntos espionajes a los trabajadores de la grúa municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado rechazar que se le conceda de facto al promotor de Hoyo Espartero tiempo ilimitado para cumplir con las obligaciones de pago del convenio y también instar al equipo de gobierno a no aceptar ningún aval inferior a la cantidad pendiente de abonar recogida en el convenio urbanístico, ni tampoco continuar con la tramitación urbanística del expediente para concederle licencia de obras.

Asimismo, de la moción urgente planteada por el grupo municipal Málaga para la Gente, también ha salido adelante instar al equipo de gobierno del PP a cumplir los acuerdos plenarios relativos al convenio urbanístico de Hoyo Esparteros, en relación con iniciar los trámites para resolver el citado convenio.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien ha recordado que han sido cinco mociones aprobadas y tres reprobaciones sobre el tema, ha criticado que el equipo de gobierno quiera seguir adelante con el citado convenio, en contradicción de los acuerdos plenarios.

Ha señalado, de igual modo, que terminó el plazo de pago y "mucho tememos que de seguir el proceso el Ayuntamiento tenga encima que poner dinero al promotor". "Lo que se está produciendo de facto es una prórroga indefinida", y, a juicio de Zorrilla, "se está ganando tiempo para ver si llega un inversor que pudiera sacar delante el proyecto", lamentando, "la dejación en defensa de intereses de la ciudad" y criticando "el abandono" de este espacio.

Por su parte, el edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha defendido que "se han dado prórrogas legales", afirmando que lo hecho es en igualdad de condiciones con otros ciudadanos.

Ha recordado, además, que el equipo de gobierno del PP "jamás" ha hablado de aval, ya que fue propuesto por Ciudadanos, y ha reiterado que se condicionaba la licencia a "todo el pago", incidiendo en que "el tiempo corre en contra del promotor por los intereses", ha afirmado.

Eso sí, Pomares ha agregado que "resolver el convenio sería darle dinero al promotor" y ha explicado que el PP defiende un proyecto para generar un espacio urbano; está de acuerdo con el hotel proyectado y, además, cobrar el dinero que se debe al Consistorio.

Al respecto, Zorrilla se ha preguntado "qué más hace falta para resolver el convenio y rectificar un error histórico como ha supuesto esto", agregando que "el convenio saben que no se llevará a cabo, y quieren darle licencia a toda costa". "Ustedes quieren demoler La Mundial, porque es el obstáculo para dejar la parcela libre", ha agregado.

Por su parte, el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha dicho a De la Torre que es "contumaz" porque "mantiene ideas firmes pese a advertencias, consejos y reprobaciones". "En todo momento sabe que no se va a llevar a cabo el convenio Hoyo Espartero, porque es inviable, se le dan plazos fuera de la legalidad", ha incidido, asegurando que "el convenio no dará la luz, lo sabemos todos".

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha reiterado que no se pide "nada más que cumplir con la legalidad" y que "se dejen de privilegios", advirtiendo de que "no ha habido voluntad, sino favorecer a alguien que no ha cumplido". "Se dan demasiados beneficios para un desastre que tenemos", ha criticado.

En este punto, ha incidido, tras recordar las mociones aprobadas, en que "como sigan dando plazos vamos a tener casi una actuación delictiva, porque hablamos de incumplimiento del convenio". "La situación está en un punto delicado. Tengan cuidado con lo que hagan y no se metan con alguien que no lo merece porque los están dejando con el culo al aire", ha afirmado. "Las intenciones están claras, vamos a ser claros y vamos resolver lo que es inviable e incumplido. Y sino se cumple rescindir por incumplimiento", ha manifestado.

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, se ha mostrado de acuerdo en no darle una prórroga indefinida al promotor, "que no ha cumplido con los plazos", por lo que, ha dicho, "se le debe exigir" la cantidad y que pague "el importe total".

Finalmente, Pomares ha dicho tras las críticas de la oposición que "no tienen proyecto ni imagen de la ciudad y menos mal que no gobiernan porque no tendríamos el centro tan maravilloso, sino edificios vacíos, ruinosos y un centro de cartón piedra, que eso es lo que quieren", ha concluido.