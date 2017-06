Reclaman medidores de emisiones en el área de influencia de La Araña

Recabar datos sobre la calidad del aire en la zona de influencia de la fábrica de cemento de La Araña es el objetivo inmediato que se han marcado desde la Asociación de Vecinos El Candado. De momento han conseguido ir sumando adhesiones para esta campaña, que les han llegado de los colectivos vecinales de El Palo y de Pedregalejo, de la asociación Rebalarte y de la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad -que aglutina a más de 80 entidades-. También están en conversaciones con otros colectivos, como Ecologistas en Acción, para lograr más apoyo en sus reivindicaciones. Y juntos han solicitado una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, para explicarle sus inquietudes y solicitar información sobre las acciones municipales en este ámbito.

Los vecinos de El Candado ponen el acento en que hoy en día los "medidores de calidad del aire que tiene instalados la Junta se localizan en Carranque, El Atabal y Campanillas". Lo que deja fuera de cualquier ámbito de análisis la zona Este de la ciudad, como área de influencia de fábrica de cemento, además del Centro y Málaga Oeste, explican desde la asociación. De ahí que entre las exigencias marcadas en esta nueva era reivindicativa vecinal se encuentre como prioritaria la reclamación de medidores de la contaminación del aire en esta parte de la ciudad "y, por extensión, en las demás zonas en los que no existen", insisten los vecinos. Pero no les vale cualquier medición, la idea es que los datos que recojan los aparatos tengan en cuenta las sustancias y productos que La Araña -gestionada por Sociedad Financiera y Minera SA- incinera. "No sabemos si del largo listado de sustancias que tiene autorizadas para quemar, los medidores al uso captan sus emisiones o si por el contrario habría que instalar otros específicos que determinen la influencia real de la incineradora de La Araña en el aire que respiramos en toda la ciudad", aseguran los vecinos.

Junto con las asociaciones que se han sumado a la lucha por un aire limpio en la capital, el pasado 6 de junio solicitaron una reunión con De la Torre para que les ofrezca información de las actuaciones del área de Medio Ambiente en el campo específico de la contaminación del aire y qué tipo de sustancias se están midiendo.

Fuentes de la asociación El Candado se refirieron como ejemplo a un estudio de 2014 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que Málaga se posicionaba en el tercer puesto entre las ciudades españolas con peor calidad de aire. Mientras que Marbella, a apenas 60 kilómetros, también estaba en la tercera posición, pero en el lado opuesto, el de las ciudades con buena calidad de aire. "¿Quién puede asegurar que no sea la fábrica de La Araña la causa de estos datos tan dispares? Es imprescindible que empiecen a medir el aire", matizan.