Recogen más de 160.000 firmas para que Pablo Ráez tenga una calle

En poco menos de cinco días, un vecino de Vélez-Málaga ha logrado recopilar más de 160.000 firmas para que el Ayuntamiento de Marbella le dedique una calle a Pablo Ráez. La petición dirigida al Consistorio marbellí fue iniciada por Francisco José Molina en la plataforma Change.org con el siguiente texto: "Gracias al ejemplo de superación y lucha de este joven malagueño para superar la leucemia que sufría, a través de vídeos virales en redes sociales y entrevistas a diversos medios, ha aumentado el número de donaciones de médula. Pablo aumentó las donaciones de médula ósea en Málaga un 1.300% en 2016, con un total de 11.201 donantes nuevos el año pasado. Pablo Ráez ha sido un valiente luchador que ha salvado muchas vidas. Recordarle para la posteridad es un acto de justicia, como el suyo fue un inmenso acto de coraje, de solidaridad y de amor. Por eso te pido que firmes y difundas esta petición. Va por Pablo. ¡Gracias!".

Los más de 160.000 apoyos recabados serán entregados en el Ayuntamiento de Marbella esta mañana, según informaron desde la plataforma Change.org en un comunicado.

El Ayuntamiento abordará con la familia el tipo de homenaje se le rendirá

El portavoz del Ayuntamiento de Marbella, Javier Porcuna, señaló ayer, por su parte, que el equipo de gobierno esperará a que la familia de Pablo Ráez se reponga de la pérdida del joven para abordar qué tipo de homenaje se le rinde. "El momento será cuando la familia decida, cuando esté en condiciones de tratar el asunto", señaló Porcuna en declaraciones a Europa Press.

Ráez falleció el pasado sábado tras casi dos años de lucha contra la leucemia por lo que su familia, señaló el portavoz municipal, "no parece en disposición de tratar estos asuntos porque son momentos delicados".

El pasado martes, Día de Andalucía, Ráez recibió a título póstumo la Medalla de la Ciudad, distinción que recogieron su hermana, Ester, y padre, Francisco, en un acto se convirtió en un homenaje al joven marbellí. "En los últimos días se ha dado un ambiente de mucha emoción con el fallecimiento y la entrega de la Medalla, que se suma a la enfermedad y eso es una carga para la familia. Nos parece que lo razonable es esperar para hablar con ella y ver hacia dónde se orienta ese merecido homenaje", indicó. Porcuna indicó que la prioridad es "contar" con la familia y garantizó la "buena disposición" del equipo de gobierno de participar en el homenaje "por lo que Pablo significa para la ciudad y el país". "El alcalde, José Bernal, ve que lo primero es consultar con la familia antes de tomar cualquier iniciativa. No se trata de decidir por ella, sino con ella", agregó.

Preguntado sobre el tipo de tributo por el que optaría el Ayuntamiento, Porcuna reiteró que la intención del equipo de gobierno es abordar con la familia de Ráez "qué posibilidades se pueden estudiar". "Siempre previo acuerdo con la familia y previa consulta con ella. No queremos lanzarnos. Ideas ha habido muchas, pero habrá que concretarlas. La primera condición es hablar con la familia", concluyó.

Mucho más claro fue el pasado miércoles el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, cuando afirmó que la propuesta de una calle o espacio en la capital para Pablo Ráez "sería un homenaje y recuerdo a él y, también, lógicamente, un llamamiento más a la donación". De la Torre explicó que es "un tema que desde el primer minuto he pensado", asegurando, además, que "no he querido retrasarlo más, compartir esta idea y he entendido que ha habido un apoyo y sintonía con la propuesta". El regidor de Málaga explicó que quiere realizar esta acción, porque "conociendo como conocí a Pablo me impresionó su personalidad y luego su compromiso con la donación y su llamamiento generoso, no pensando en él, sino pensando en todos los que pueden necesitarlo".