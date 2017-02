Recogen firmas contra la rebaja de la condena al asesino de su ex pareja

"No creo que nadie se atreva a decirme que no sufrió con la muerte que tuvo. Recibió 30 puñaladas y no murió hasta la última. Tenía heridas defensivas en los brazos y en las manos. Le suplicaba que parase". Marián, la hermana de Ana Isabel González Martín, la profesora de inglés de un colegio de Torremolinos que en 2014 murió a manos de su pareja, refleja la crudeza de la situación que la víctima vivió aquel 5 de marzo. En ello se apoya la petición de firmas -hasta ayer con cerca de 6.500- que la familia ha impulsado en la plataforma Change.org contra la rebaja de la condena de 25 a 17 años al autor dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que considera que no ha quedado acreditado que éste actuara con saña. El argumento se basa en el hecho de que en el juicio no se probara que prolongara intencionadamente la agresión para provocar más dolor a la mujer. Su defensa ya ha interpuesto un recurso de casación ante la Sala de lo Penal contra la sentencia.

La hermana de la fallecida se cuestiona "cuánto más tuvo que haber sufrido Ana Isabel" si se considera que el ensañamiento implica "hacerlo más de lo necesario para causar la muerte", y tilda la resolución judicial de "ofensiva" y un "insulto" para la familia, que pide que "alguien se lea el caso". "Nos deja una sensación de indefensión. A mi hermana no me la van a devolver pero tiene derecho a la Justicia que le están negando. Tenemos unas leyes que se lo permiten y, sin embargo, no las están aplicando", apostilla. La rebaja de la pena, a su juicio, "está fuera de contexto".

Según la sentencia no queda acreditado que el acusado del crimen actuara con saña

Asimismo, al acusado del crimen se le aplica la atenuante de confesión porque informó del asesinato a un familiar, algo que la impulsora de la recogida de firmas considera que es erróneo. "Después de asesinar a mi hermana se fue a casa de su madre. Fingió en el hospital un intento de suicidio y luego se fugó. Cuando llegó su familia ya no estaba allí. La madre y su sobrina salieron a buscarle y lo encontró el novio. Él solo le decía a la Policía que le había hecho mucho daño a Ana Isabel. Dio una dirección falsa y, mientras tanto, mis padres la encontraron en la casa", relata su hermana, quien afirma que "en ningún momento hubo confesión ante las autoridades, como dice la ley".

Su temor estriba en que el responsable de la muerte de la mujer quede libre una vez "cumpla la tercera parte de la condena". Desde que se conociera la rebaja de ocho años de la pena han sido numerosas las muestras de apoyo que Marián ha recibido. Según detalló, a las 6.500 firmas recabadas en Change.org se suman unas "8.000" que ya ha conseguido en papel. "Me han llamado vecinos de la barriada de la Paz -donde residía el autor del crimen- para pedir firmas porque no quieren que éste salga a la calle. Hasta los vecinos que le conocen desde pequeño tienen miedo. Puede estar fuera en tres años", se lamenta.