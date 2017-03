Recurren a una consultora externa para aclarar el futuro de Limasa

Una vez prorrogado el contrato de la actual empresa mixta de limpieza Limasa por un tiempo indefinido, el Ayuntamiento de Málaga no parece tener prisa en decidir si la gestión del futuro servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos se hará mediante un modelo público o privado. Tanto es así que el equipo de gobierno del PP tiene previsto encargar a una o dos consultoras externas la resolución de "algunas dudas jurídicas y económicas" respecto al proceso.

El próximo 17 de abril tendría que haber echado a andar la nueva empresa. Sin embargo, no sólo no será así sino que a estas alturas, y tras numerosos informes realizados por los técnicos municipales en los últimos meses, todavía no parece tenerse claro cómo hacerlo. Según dijo ayer el concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Consistorio malagueño, Raúl Jiménez, "los informes de los que disponemos no son tan clarificadores", por lo que aseguró que "entendemos que una consultora especializada está más preparada para resolver dudas sobre el modelo actual, la prórroga y qué pasaría si tal cosa porque uno no tiene una respuesta clara al respecto".

El edil de Sostenibilidad no da plazos límites para la toma de la decisión

Así, el edil justificó la decisión en que Limasa "tiene tantos condicionantes que es bueno tener resueltas esas dudas antes de elegir el modelo". Oficialmente, matizó, el Ayuntamiento aún no ha encargado el estudio a las empresas tanteadas, y de las que no precisó su nombre, si bien "ya se han hecho algunas consultas previas a través de correo para ver si están capacitadas".

Eso sí, dejó claro que "los informes no dejan de ser informes y no decisiones", por lo que advirtió que "debemos de leerlos todos los que hagan gente responsable y experta y a partir de ahí tomar la decisión".

De plazos y fechas límite para tomar definitivamente la decisión sobre el futuro modelo, que lleva ya un año de atraso, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental prefirió no hablar y se limitó a decir que "cuanto antes mejor". En ese sentido, aseguró que su objetivo es que "la ciudad esté lo más limpia posible y para eso, es verdad, que se estará más motivado y eficiente cuando uno tenga clarificado el futuro de la empresa", si bien aclaró que "la decisión necesita su reflexión".

A pesar de las críticas suscitadas por la tardanza del equipo de gobierno del PP en decidir cómo se gestionará el futuro servicio de limpieza y recogida de residuos, Jiménez señaló que "no es algo tan extraño" y que recordó que tanto Limasa I como Limasa II fueron prorrogadas en su momento.

Sobre la petición de la oposición sobre que se fiscalice la prórroga, afirmó que es "una genial idea", aunque manifestó que la ley ya obliga a que se celebre un consejo de administración en marzo, junio, septiembre y diciembre.