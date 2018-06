El Regional es el hospital andaluz que hace más trasplantes de médula ósea

Los trasplantes de médula ósea comenzaron a hacerse en el Regional en 1989. En sus orígenes, el hospital malagueño ocupaba el tercer lugar en estos tratamientos después del Reina Sofía y el Virgen del Rocío. Pronto superó al centro sanitario cordobés y el año pasado se situó por encima del sevillano. De modo que en la actualidad el Regional es el hospital andaluz que más trasplantes hace de médula ósea. Desde que arrancó el programa ya ha llevado a cabo un total de 1.472.

En 2017, el centro hospitalario realizó 136 de estos tratamientos. "Estamos muy orgullosos de ser el hospital de Andalucía que hace más trasplantes de médula ósea y la previsión es que sigamos creciendo y este año nos situemos por encima de los 150", explica el director de Hematología del complejo, Manuel Muñoz. En el primer trimestre de 2018, el Regional ya ha hecho más de 40 de estas intervenciones.

El constante aumento de estos trasplantes -para tratar sobre todo leucemias, cánceres de la sangre y otras patologías hematológicas- tiene su explicación.

Por un lado, el permanente incremento de nuevas opciones terapéuticas para los pacientes a los que primero se les mata con quimioterapia su médula enferma y luego se les siembran células madre de un donante para que éstas le generen otra nueva, ya sana. En 1989 comenzaron en el Hospital Regional los trasplantes de médula ósea propiamente dichos. En estos, las células madre que se transplantan se obtienen de esa parte del cuerpo del donante. De ahí el nombre de la técnica. En 1993 el centro sanitario sumó la posibilidad de obtener las células madre del torrente sanguíneo. Y en 2004, de la sangre del cordón umbilical. Y cada nueva fuente que se incorporaba para obtener los llamados progenitores hematopoyéticos, añadía más posibilidades de curación y supervivencia. Incluso en 2012 el hospital malagueño fue pionero en unos traplantes en los que sólo se requiere la mitad de la compatibilidad entre el donante y el receptor -los haploidénticos-. Desde entonces, el Regional es el primero en Andalucía en esta técnica y también un centro referente a nivel nacional.

Cada uno de estos hitos ha dado a los hematólogos más armas para curar a sus pacientes. María Jesús Pascual, especialista de la Unidad que comenzó su residencia en 1991, sostiene que ha sido "un privilegio asistir a la evolución de los tratamientos". La profesional ha sido una pieza clave en la implantación de cada mejora que ha incorporado el hospital.

La segunda razón por la que los trasplantes de médula ósea no han parado de crecer es la agilización en los días de hospitalización. "La optimización de las camas", resume la hematóloga.

En la actualidad, se curan en torno al 70% de los enfermos. "Hace unos años esto no era así. Pero no sólo han aumentado las posibilidades de supervivencia de los pacientes, sino que también ha mejorado su calidad de vida", agrega Muñoz. Ahora en cuatro de cada cinco casos se controlan las complicaciones del trasplante. Mientras hace unos años éstas se presentaban en más de la mitad de los casos -la llamada enfermedad injerto contra huésped en la que la nueva médula lucha contra un cuerpo que no reconoce como propio-, actualmente sólo se registran en un 20% de los enfermos debido a un tratamiento farmacológico que el Regional aplica desde hace casi cuatro años.

Todos estos avances permiten que vivan más enfermos y con mayor calidad de vida. Pascual explica que al alta, tienen que tomar entre 20 y 30 fármacos: "Una verdadera tortilla de pastillas. Es un tipo de trasplante complicado. Los pacientes son supermanes".