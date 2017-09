El Regional implanta una prótesis de esternón y costillas en impresión 3D

Los cirujanos torácicos de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias del Hospital Regional de Málaga han implantado una prótesis de esternón y costillas diseñada a medida para un paciente utilizando por primera vez la tecnología de impresión en 3D. La prótesis, realizada en una aleación de titanio, fue diseñada con el fin de dar la máxima estabilidad a la caja torácica de un paciente de 70 años yq ue la implantación se realizara de la manera más ajustada posible, al que se le reconstruyó el esternón y una gran parte de los arcos costales.

Mediante un escáner de alta tecnología, cirujanos y técnicos llevaron a cabo la planificación y toma de medidas de la superficie y tejido óseo que había que extirpar. Además, según ha informado la Junta a través de un comunicado, sobre esta planificación se diseñó la prótesis ajustada al máximo según las características del paciente. Esta es la primera vez que los cirujanos torácicos del hospital malagueño utilizan una prótesis hecha a medida con tecnología de impresión 3D. El jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Regional, Ricardo Arrabal, explicó que "la gran superficie que había que reconstruir nos hizo decidirnos por una prótesis a medida. Dada la superficie sobre la que había que intervenir, las ventajas para el paciente en este caso eran innegables".

Además de una mayor funcionalidad y mejor movilidad de la pared torácica, el tiempo que necesitó el paciente para la recuperación fue menor, ya que la reconstrucción resultó menos agresiva y la intervención quirúrgica más corta, lo que redundó en una mejor recuperación del paciente.

La implantación de prótesis en cirugía torácica está indicada en la resección de parte de la caja torácica por lesiones debidas a patología tumoral. Aunque el 40% de las intervenciones quirúrgicas que llevan a cabo los cirujanos torácicos en el Hospital Regional son debidas a patología tumoral, las reconstrucciones de la pared torácica con prótesis no son unas actuaciones muy frecuentes. Las prótesis no metálicas -planchas de goretex, mallas de polipropileno, etcétera- se utilizan con mayor frecuencia que las metálicas por su mejor adaptación. Así, en el último año se han realizado cuatro reconstrucciones de pared torácica, tres con prótesis no metálicas y una con prótesis metálica, siendo esta última la reciente diseñada mediante impresión con tecnología 3D.