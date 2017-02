Reivindicaciones más allá del relevo

Consenso, más infraestructuras y más plantillas. Esas son las principales y repetidas reivindicaciones de los profesionales de la sanidad pública malagueña tras conocerse ayer los cambios en la cúpula de la Administración sanitaria. En general, los relevos en la viceconsejería y la gerencia del SAS se recibieron con satisfacción, pero trabajadores, colegios profesionales y sindicatos coincidieron en defender que más allá de las dimisiones de Martín Blanco y José Manuel Aranda Salud ponga más recursos y más diálogo.

"Los cambios eran necesarios", opinó el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque. Pero acotó que quienes los sustituyen no pueden ser simples "apagafuegos para que pase el temporal". En su opinión, "es hora de sentarnos, con el firme objetivo de que se pongan recursos y se acierte en las decisiones. Y serán más acertadas si se toman de forma consensuada con los profesionales y la ciudadanía. Hay que aprender de Granada". Sánchez Luque insistió en que faltan infraestructuras sanitarias y un importante refuerzo de las plantillas. "Es una etapa nueva. La Junta ha reconocido que hubo errores. Pero no podemos centrarnos ahora solo en un hospital en los terrenos del Civil. Hay abordar la situación desde un enfoque global", esgrimió.

El argumento se repitió con otras palabras: no alcanza con el relevo, sino que tiene que haber una verdadera apuesta por las infraestructuras y las plantillas. "Nos parece acertado el relevo, pero deben recuperarse los puestos de trabajo perdidos", estimó el secretario de Sanidad de UGT; Ramón Sánchez. Además, el dirigente ugetista hizo una advertencia que repitieron representantes de otros colectivos: si finalmente junto al Civil se hace un nuevo hospital, debe sumar camas, no sustituir Regional.

Comisiones Obreras calcula que en los últimos cinco años, la sanidad pública malagueña ha perdido 2.159 empleos entre todas las categorías. Por eso, más allá de los relevos en la cúpula sanitaria, reclama -en sintonía con otros sindicatos y con los colegios profesionales- que se recupere plantilla. "Hace falta un giro en la nefasta política de personal", opinó el secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González. Y además, infraestructuras. La central sindical propone que en los terrenos del Civil se haga un nuevo Regional, que luego un pabellón del actual Carlos Haya se reconvierta en un hospital básico y que se añada chare en la zona este de la capital. "Para todo eso serían necesarios unos 230 millones", estimó González.

Los representantes de los colectivos consultados confiaron en que el relevo no suponga un frenazo a los proyectos en marcha ni a los compromisos asumidos por Salud, como el de estudiar la posibilidad de un hospital en los terrenos del Civil. "No basta con cambiar caras. Hay que solucionar el problema de falta de personal que es acuciante porque las plantillas están por debajo de la ratio media y las camas de hospital, también", sostuvo el secretario provincial del Sindicato de Enfermería, Juan José Sánchez.

El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, "diálogo y consenso" con los profesionales para rebajar el "descontento". "Y más dotación, porque hay un déficit de unas 800 camas de hospital", estimó. Por ello, insistió en que no se puede "construir un hospital y desmantelar otro" sino que deben sumarse recursos, sobre todo orientados a los cuidados intermedios de larga duración habida cuenta del envejecimiento de la población. En síntesis, profesionales, colegios y sindicatos demandan que los relevos de Aranda y Blanco suponga un giro de verdad y no un cambio para no cambiar nada.