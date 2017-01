Reordenar las paradas de la EMT, caballo de batalla en la nueva Alameda

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo confían en que a mediados de este mes de enero pueda estar culminado el proyecto básico para la peatonalización de los laterales norte y sur de la Alameda Principal. La intervención, de la que ya se conocen las líneas genéricas, parece tener su particular clave de bóveda en el acuerdo que pueda alcanzarse para reordenar el espacio de los autobuses urbanos de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT). Si bien existe un acuerdo pleno para que la Alameda deje de ser espacio de cabeceras de línea, lo que redundará en un menor tiempo de parada de los vehículos (no habrá cambios de turno de conductores, ni descansos...) queda por resolver cuántas líneas seguirán parando.

"Ya hemos mantenido varias reuniones con la EMT por el tema de las paradas de autobuses; estamos tratando de convencerles de que no se puede convertir en un intercambiador con 80 metros lineales de paradas de autobuses a ambos lados y ellos están en que es muy importante que la Alameda mantenga esa función de intercambiador", explicaron fuentes próximas a Urbanismo, que añadieron: "Hemos dicho que tienen que descargar paradas pero no hemos marcado unos máximos y unos mínimos".

Desde la EMT, por su parte, esgrimen que hasta la fecha no han recibido un solo plano ni documento por parte de Urbanismo. Y apuntan que el número de paradas que serán necesarias podrá precisarse en el momento en que esté culminado el estudio que se está elaborando de unificación de líneas. "Todavía no lo tenemos, pero está claro que habrá menos paradas porque habrá algunas que sean combinadas; la previsión es que al menos el plan Alameda-EMT esté completo este mes de enero", explicaron fuentes de la sociedad municipal.

La ordenación viaria contemplada por Urbanismo en la nueva Alameda deja libre para el paso de vehículos el eje central. El planteamiento que meses atrás le hizo el área de Movilidad pasaba por reservar dos grandes plataformas de 6,5 metros de ancho cada una (una en sentido este y la otra en sentido oeste) para el paso de los vehículos de la EMT, a los que sumar otros dos de tráfico privado en sentido este-oeste.

En lo que no parece que exista un punto de consenso entre ambos departamentos municipales es en el diseño de las paradas de los autobuses. Los responsables técnicos de Urbanismo abogan por aprovechar la transformación del eje para innovar en estos elementos. ¿Cómo? La apuesta pasa por que esos espacios de parada para los pasajeros estén en perpendicular a la vía y no en paralelo. "La idea es que no sea una barrera, sino que la espera, de manera novedosa, se incorpore a la zona peatonal, como otros elementos de estancia", expusieron. El propósito, insisten desde Urbanismo, no es otro que "lograr que la gente se sienta en un espacio más agradable, al tiempo que ve venir el autobús; estamos intentando convercer a la EMT de ello".

La tarea, por el momento, toca en hueso. Desde la empresa de transporte fueron categóricos al señalar: "lo de las marquesinas transversales no puede ser; es algo que nos han comentado pero no hemos visto ningún plano; es una hipótesis de trabajo pero no aceptamos"

A pesar de que la Junta de Andalucía manejaba la posibilidad de potenciar la visualización desde la superficie del lado norte de la Alameda de parte de los restos del fuerte de San Lorenzo, encontrados en el marco de las excavaciones del tramo del Metro entre el puente de Tetuán y la calle Torregorda, el modelo de peatonalización en el que trabaja la Gerencia de Urbanismo no lo contempla. "Hacer visible algo que cae en una parte de la zona peatonal obligaría a abrir una tronera extraña; no acaba de quedar claro; no se está contemplando porque se le ven más inconvenientes que ventajas", explicaron fuentes próximas al proyecto. Lo que sí va a formar parte del trabajo final, tras haber recibido toda la información sobre la planimetría del fuerte, es marcar en el pavimento peatonal la traza de las antiguas murallas, colocando además una placa explicativa sobre la historia de los restos encontrados en el subsuelo. Esta fortaleza fue erigida en 1701 con una función clara de protección de la ciudad por la zona occidental y servir de apoyo a las instalaciones portuarias.