Respaldo a la histórica obra que permite la interconexión de pantanos

Será una de las mayores inversiones de las últimas décadas en materia de agua que rondará los 150 millones de euros, que permitirá la interconexión de los pantanos de la provincia y dará de una vez garantía de abastecimiento a la Costa del Sol occidental que adolece de unas conducciones antiguas y deficitarias. No sólo la empresa pública de aguas Acosol y la Junta de Andalucía, que se harán cargo respectivamente de las distintas fases del proyecto, están convencidas del beneficio que supondrá, también los municipios de la zona aplauden la iniciativa tras años de reivindicación.

Para la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental, de la que depende Acosol, Margarita del Cid, "será algo histórico para Málaga y estamos dispuestos a hacerlo", por lo que confió en que "no se estropee ahora que se están dando los primeros pasos".

150Millones de euros. Es la cantidad en la que se estima el proyecto completo para la interconexión

De hecho, después de años de negociación, la Junta de Andalucía está convencida de su necesidad y está facilitando que el proyecto se lleve a cabo". Afortunadamente ha cambiado su postura con respecto a este tema y es verdad que ahora lo ven con otros ojos, de lo cual me alegro porque va a beneficiar a todas las partes", aseguró Del Cid.

El proyecto, que permitirá aumentar la capacidad de envío de agua desde el pantano de La Concepción hasta el otro extremo del litoral este, tiene varias fases y cada uno asumirá una de ellas. Acosol hará frente al grueso de esta obra que supondrá la sustitución íntegra de una de las conducciones principales que forman parte de la red general de distribución de agua de la Costa del Sol a lo largo de cinco o seis años. Esta tubería, con una antigüedad de unos 25 años, tiene una escasa capacidad de transporte en proporción a la demanda actual y "ya no puede aguantar más", señaló la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, razón por la que dijo que "me parece inverosímil que nadie haya estado dispuesto a hacerlo antes, al igual que es un despropósito que haya pantanos como La Concepción que tenga que desembalsar agua en años de abundantes lluvia muestras hay otros que no llegan para abastecer a la población".

El acuerdo alcanzado, probablemente el más importante en materia de infraestructuras hidráulicas de la última década, también contempla otras dos obras que acometerá la Junta y que supondrá conectar mediante un baipás la conducción de abastecimiento de la Costa del Sol con el depósito de Rojas, situado en Churriana en la capital malagueña, y de ahí impulsar el agua hasta la tubería que conecta con el embalse de La Viñuela y de igual modo con la red de los del Guadalhorce, además de otro tramo entre Casares y Estepona para poder conectar a su vez con el Campo de Gibraltar. Ambas costarán unos 46 millones de euros.

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente de la Mancomunidad, José Antonio Gómez, resaltó que se trata de una obra "que "por motivos de seguridad debemos acometer inmediatamente". "Es una obra complicada y en la que se tardará tiempo porque tiene un trazado complicado, en algunas zonas habrá que entrar por expropiaciones, pero es de alto interés público ya que las dos redes que hay en la Costa están en muy malas condiciones", manifestó. "Hace meses tuvimos una avería importante y está en riesgo la seguridad de las personas", señaló en relación a la rotura de una tubería en Benalmádena por la que se vio afectado un hotel. "Por suerte solo hubo daños materiales", recordó el alcalde de la localidad, Víctor Navas, quien al ser preguntado sobre el tema aseguró que se trata de una inversión "necesaria" y "prioritaria" porque "es la línea que suministra agua en alta a toda la franja costera". En Mijas, el edil de Zonas Rurales, Roy Pérez, aseguró que "la renovación de esta infraestructura va a ser primordial para el desarrollo de municipios como Mijas, y en concreto para la mejora del abastecimiento y canalización de agua hacia los diseminados. "Es esencial para municipios que aún cuentan con zonas que se abastecen de pozos", agregó el edil de Infraestructuras, José Carlos Martín.