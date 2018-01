Respuestas "benditas" tras la llamada

Relataba la madre superiora que el de ayer fue un día de actividad frenética. El teléfono no paró de sonar, tampoco el timbre de la puerta. Y en todos los casos, oídos, ojos y brazos estuvieron abiertos para recibir y agradecer las centenares de respuestas que llegaron tras la llamada. La lanzaron el pasado martes, el 23 de enero, y pedían productos de lavandería, detergente, suavizante y lejía blanca, papel higiénico y alimentos, caldo de pollo, leche, huevos, carne y pescado congelado. De esta forma, al no tener que comprar estos productos podrían dedicar el presupuesto a pagar las obras de reforma que han tenido que acometer en uno de los pabellones.

De cajas de leche, de carne, de lejía, de todo ello se llenó ayer el almacén de este hogar que ahora mismo acoge a 52 ancianos en la calle Ayala. Si los días previos habían ido llegando donaciones, ayer ya lo hicieron de forma masiva. "Nos ha llamado muchísima gente, han llegado carros de la compra llenos de todo lo que necesitábamos y las donaciones en las cuentas no han parado tampoco de entrar", comentó ayer la madre superiora del centro, Sor María Dolores. Y subrayó que desde la fundación de El Pimpi también le ofrecieron colaborar, aunque no especificaron en qué términos, y que Antonio Banderas compartió el mensaje de ayuda, lo que les hizo tener mucho más alcance.

"También he hablado con el alcalde, me ha preguntado qué necesitábamos y le he dicho que para comer tenemos, pero nos hace falta no comprar las cosas y poder pagar las facturas", comentó Sor María Dolores. "Me dijo que iba a hablar con su equipo e intentar ayudar a través de alguna cadena de supermercados", agregó la hermanita, que tenía prevista una reunión con el chef ejecutivo del hotel Vincci Posada del Patio, Sergio Garrido. "Quiere presentarnos algunas ideas", detalló la madre superiora, feliz y totalmente agradecida por la implicación de la ciudad.

El Málaga Club de Fútbol igualmente se puso ayer en contacto con las Hermanitas de los Pobres para trasladarle su deseo de participar en la campaña. "Más que realizar un donativo en metálico querían comprar algo para la casa y le hemos pedido un electrocardiograma para que nuestros ancianos se puedan hacer la prueba aquí", explicó la madre superiora. Antes disponían de una máquina, ya que el médico precisa normalmente que se haga un electro a sus pacientes en la visita, pero se rompió "y no pudimos reponerlo", dijo la religiosa. Los jugadores del club de fútbol irán en persona al centro a llevar el regalo.

"Toda la comida que hemos pedido, huevos, caldo, carne, pescado, papel higiénico y lo de la lavandería nos ha llegado, ha sido una bendición", destacó la madre superiora. "Ahora podremos hacer frente a los pagos y seguir luchando, cuando uno hace las cosas que son necesarias Dios ayuda", estimó. "Una familia ha traído un pedido de todo, no se pueden imaginar la ayuda que estamos recibiendo, es impresionante", añadió la hermanita colectora, Sor María Luisa.

En un edificio con 152 años de antigüedad las remodelaciones se presumen constantes y "cuando se termina por una punta hay que empezar por la otra", decían las hermanitas el pasado jueves. De ahí que los gastos extraordinarios sean cada vez más necesarios pero, al mismo tiempo, difíciles de asumir por una comunidad en la que viven ancianos de escasos recursos. La gran mayoría cuenta con pensiones no contributivas o pagas pequeñas de las que aportan un 85%. "Y una persona mayor no puede mantenerse con 400 euros al mes", estiman las religiosas. En su plantilla 35 trabajadores velan para que la residencia sea un hogar para estas personas a las que acompañan hasta el final de sus días.

Instalar 40 duchas planas y aire acondicionado en un pabellón ha sido el último pago al que han tenido que hacer frente. Aún queda la pintura y la iluminación de la capilla, que está rota y vieja y quieren sustituir por lámparas led. Por eso apelaron nuevamente a la solidaridad de los malagueños, "que es mucha", aseguran. Y la ciudad les ha respondido. "En los próximos días tendremos que publicar una carta de agradecimiento porque todos se están volcando", decían ayer las hermanitas felices de ver cómo pueden seguir cumpliendo con su vocación, el cuidado de los que menos tienen en su vejez.