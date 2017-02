El Rey reclama más reconocimiento y prestigio para los maestros y científicos

Destacar el papel clave del sistema educativo, prestigiar a los maestros e investigadores, ser conscientes de la importancia de la innovación en la mejora de España y, en general, de la Humanidad o conseguir que las administraciones hagan los controles necesarios para no malgastar el dinero y el tiempo en materia científica fueron algunos de los mensajes que lanzó ayer el Rey Felipe VI en la inauguración oficial del sexto Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Transfiere que se celebra hasta hoy en el Palacio de Ferias de Málaga y que congrega a representantes de más de 1.300 empresas, medio centenar de universidades o 170 ponentes de varios países para transferir el conocimiento desde los centros de investigación hasta la economía real y la sociedad.

En un auditorio completo desde una hora antes del inicio por motivos de seguridad, Felipe VI destacó que "el mejor porvenir de nuestros ciudadanos pasa necesariamente por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, que debemos dominar, apoyar e impulsar". Y, en este sentido, quiso recalcar el papel "clave" del sistema educativo y de los ámbitos académico y universitario "como impulsores y catalizadores del talento investigador". "A los maestros, a los doctores e investigadores, les debemos dar la mayor estima y consideración, el mayor prestigio; debemos conocer y reconocer aún más a nuestros grandes científicos y tecnólogos y apoyar las iniciativas que les motivan, que les sustentan y que les permiten fructificar", añadió el Rey, en una clara muestra de apoyo a los profesores e investigadores, muchos de los cuales no atraviesan su mejor momento por problemas de acoso o falta de empuje y financiación en sus proyectos.

El Monarca, que en esta ocasión no vino acompañado por la Reina Doña Letizia al tener ayer varios actos en el Palacio de la Zarzuela, subrayó que "nuestros avances científicos son verdaderamente notables", pero reconoció que "queda mucho por hacer. No podemos negarlo ni dormirnos en los laureles". Don Felipe VI destacó que le apasiona el mundo de la innovación y reclamó que tenga una mayor visibilidad para crecer más. "Debemos conseguir que la sociedad en su conjunto sea más consciente de la importancia de la investigación, y que sepa ligar o conectar sus avances con el particular bienestar de cada persona individual; que los jóvenes tengan la referencia del emprendimiento y de la actitud innovadora como motores de su desarrollo profesional, laboral y socio-económico; que las administraciones hagan las normas precisas para que los grandes esfuerzos desarrollados en materia científica e investigadora no acaben malgastados o perdidos por falta de un necesario apoyo sostenido en el tiempo", remarcó el Monarca, en presencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo; la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; o el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras muchas autoridades y representantes de la sociedad malagueña.

Don Felipe VI tuvo palabras de cariño para Málaga, una ciudad que ha visitado ya oficialmente en tres ocasiones desde que fuera nombrado Rey de España el 19 de junio de 2014 tras la abdicación de su padre Juan Carlos I. "Málaga es una querida tierra andaluza y mediterránea, una ciudad que ha hecho del dinamismo su bandera y ha apostado no sólo ahora sino desde hace ya tiempo por la innovación en muchos ámbitos. Lo cual nos alegra especialmente porque, junto a otras muchas iniciativas en otras ciudades de Andalucía, vincula esta comunidad tan querida de forma clara y sólida con el desarrollo tecnológico y la innovación. De ello he conocido muchos y buenos ejemplos en los últimos años y es una tendencia que hay que seguir impulsando tanto aquí como en toda España", dijo.

El discurso del Rey era, lógicamente, el más esperado, aunque previamente hubo más participaciones. Arrancó la inauguración el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien subrayó que "Transfiere se ha consolidado como el gran evento de la innovación española y es una red que genera más emprendimiento, competitividad y empleo". Recogió el testigo la investigadora y empresaria aeronáutica María Ángeles Martín, quien rompió una lanza en favor de los "profesionales silenciosos e invisibles que trabajan por la innovación y el progreso". Esta experta recordó que la innovación "es inherente" a cualquier sector y tuvo mensajes para todos. A las instituciones públicas les reclamó "que se evite la colonización tecnológica de España" y subrayó que "hace falta una apuesta decidida por la innovación, que no sean solo palabras", haciendo especial énfasis en que los países que más invierten en investigación, desarrollo e innovación son los que más crecen.

Martín pidió a las universidades promover el interés por la ciencia en los jóvenes; a los inversores les aseguró que "la investigación es rentable y un valor seguro, aunque no sea a corto plazo"; a los investigadores les solicitó "ser valientes, constantes, responsables y estar abiertos al mundo"; mientras que a la ciudadanía le recomendó ser "críticos". Martín ya fue condecorada por Felipe VI con la Medalla al Mérito Civil en 2015 y estaba considerada una de las 100 mujeres más influyentes de España.

Otras dos mujeres con alta influencia son Carmen Vela y Susana Díaz. La primera, secretaria de Estado de I+D+I, dijo que "hay muchas capacidades, tenemos talento e infraestucturas de primer nivel, pero no podemos tener ni un minuto de autocomplacencia". La segunda, presidenta de la Junta de Andalucía, también subrayó el "éxito" de Transfiere, afirmó que "la robótica va a cambiar el mercado y las relaciones laborales", que "Andalucía tiene talento y empresas con posibilidades de invertir" y destacó la sinergia entre la Administración y las empresas a través de la compra pública innovadora.