Rifirrafe del ministro de Cultura con ERC por 'El novio de la muerte'

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, defendió ayer su libertad para cantar uno de los himnos de la Legión, El novio de la muerte, y afeó a ERC sus críticas, tachando a la formación catalana de ser "vieja izquierda" por decirle lo que debe cantar. Esquerra criticó lo que considera que fue una escena "esperpéntica". En un cara a cara en el Senado entre Méndez de Vigo y la portavoz de Esquerra, Mirella Cortés, el ministro aseguró que las canciones de Semana Santa y sus canciones forman parte de las manifestaciones culturales españolas.

La presencia en el acto religioso y castrense de la ministra de Defensa, los ministros de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, así como el titular de Justicia, Rafael Catalá generó polémica durante la Semana Santa. Algo que defendió el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, alegando que se trataba de una tradición española.

El titular de Educación, Cultura y Deporte defendió su libertad para entonar uno de los himnos de la Legión, asegurando además que era algo que le apetecía. Y añadió que durante el partido de la selección de rugby cantó el tema Feo, fuerte y formal de Loquillo y en el partido de la Copa Davis el Viva España de Manolo Escobar. Además avanzó que el 9 de mayo cantará el Canto a la Alegría cuando se entregue una medalla al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Para Cortés, ese cántico habla de un relato falso de violencia que no existe, algo que vinculó con las acusaciones de terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR). Por ello, la portavoz de Esquerra pidió que dejen de acusar a estos grupos de terrorismo, sedición y rebelión. "Eso es represión de estado, todos somos CDR", finalizó la senadora.

"No sea izquierda vieja", replicó Méndez de Vigo, asegurando que Cortés se entromete en lo que "se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer". "¿Qué problema tienen ustedes con la libertad? Me dice lo que tendría que cantar, la libertad es que cada uno hace lo que quiere", espetó a Esquerra Republicana de Catanluya.

Asimismo, el ministro afirmó que la cofradía del Cristo de la Buena Muerte le ha hecho cofrade honorario, por lo que aseguró que volverá a acudir en el futuro a la procesión. Por ello, invitó a que Cortés le acompañe en una próxima Semana Santa sugiriendo que "a lo mejor se contagia" del sentimiento y la fe que se vive en ese evento.

