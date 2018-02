Rosa Francia: “Me siento muy triste”

La mujer del alcalde de Málaga, Rosa Francia, ha asegurado hoy tras conocer la decisión de su marido de volver a presentarse como candidato a la Alcaldía que se sentía "muy triste" y que "lo mejor para él" hubiera sido no continuar tras las elecciones del 2019. En declaraciones a la cadena Cope, Francia, que en las últimas semanas ha presionado para que su marido, de 75 años, se retire de la política, ha reconocido el malestar que esta decisión ha producido en ella y en sus hijos.

La esposa de De la Torre ha puntualizado que el domingo el alcalde le dijo que había tomado una decisión, aunque sin desvelar en qué sentido. "Le dije que no me lo dijera y que reflexionara hasta el último momento", ha precisado para añadir que "me lo temía, pero tenía la esperanza porque le he visto reflexionar y preocupado en los últimos días".

Francia, que se ha convertido en una de las protagonistas del debate público sobre el candidato del PP, ha admitido también que respetaba su decisión "tengo que respetar su libertad de la misma manera que él ha hecho con la mía", cuando en reiteradas ocasiones se ha mostrado contraria a que siguiera como alcalde. Francia no ha precisado el porqué del "cambio de postura". "Tendrá que hacerse a la idea de que no hay nadie imprescindible", ha dicho su mujer, aunque ha admitido que "está claro que otros han hecho otras reflexiones que han pesado más" sobre su decisión final.