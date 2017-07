Ruiz Espejo dice no tener "ninguna decisión tomada" sobre si optará a liderar el PSOE

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este lunes que no tiene "ninguna decisión tomada" sobre si se presenta a la Secretaría General del PSOE de Málaga y ha apuntado que "aún hay una dirección provincial", con la que, ha dicho, "hay que ser respetuosos".

"Yo no tengo ninguna decisión tomada porque todavía hay una dirección provincial que es la que tiene que convocar el siguiente congreso y evidentemente mientras no haya decisiones trascendentes de la propia dirección provincial yo no voy a tomar ninguna decisión", ha indicado cuestionado por los periodistas, tras una rueda de prensa.

Preguntado por cuándo tomará esa decisión, ha incidido en que "no hay cerrado nada hasta que se comunique cuáles son esos pasos que hay de cara al congreso por parte de la dirección provincial actual", que esta tarde se reúne para iniciar el proceso que desembocará en el cónclave provincial.

Así, ha dicho que "hay que ser respetuoso con la dirección actual, que habrá tenido sus errores y sus aciertos como en cualquier gestión y hay que respetar a la misma hasta que se convoque el comité que convocará el congreso".

Sí ha indicado que estará "en el proyecto que siga queriendo actualizar el proyecto socialista en la provincia de Málaga, reforzar el papel que tiene que jugar el PSOE en los próximos años y siempre con la coherencia del proyecto regional" que ha salido del congreso del PSOE-A, celebrado este pasado fin de semana en Sevilla.

Respecto al congreso regional, ha señalado que se ha reforzado "el trabajo que se viene haciendo en los últimos años, que apuesta por mejorar algunas cuestiones en la organización y por mantener aquello que ha funcionado y ha permitido tener un gobierno que ha estado al frente de los principales problemas de Andalucía, dando respuestas, y que ha mantenido la defensa del papel de la región dentro del Estado".

Asimismo, ha señalado que el PSOE malagueño "incrementa la presencia en los órganos de la dirección regional y creo que refuerza también la posición de Málaga", por lo que ha indicado que esto "tiene que servir para plantear en el futuro un proyecto en Málaga que siga potenciando el papel y el crecimiento económico de la provincia, en coherencia con el proyecto regional del PSOE".