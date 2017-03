El SAS se compromete a no cerrar camas y a cubrir el 100% del personal en verano

No cerrar camas en verano, cubrir las plantillas al 100% durante los meses estivales y hacer desde ya 513 contratos para cubrir el déficit de jornadas por la vuelta al horario de 35 horas semanales. Esos son los compromisos asumidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante los seis sindicatos con representación en la provincia durante el encuentro que mantuvieron ayer en la Delegación de Salud. Por parte de la Administración asistieron a la reunión el gerente del SAS, Mariano Martín Patón, y la delegada provincial de Salud, Ana Isabel González. Las medidas comprometidas por las máximas autoridades sanitarias han sido bautizadas como Plan Costa. Algunas organizaciones las interpretaron como el plan de choque que venían demandando.

La Administración sanitaria también prometió volver a reunirse con UGT, CCOO, Sindicato Médico, Sindicato de Enfermería, CSIF y USAE el 27 de marzo para cerrar los detalles del plan y definir el calendario de encuentros en el que se abordará el déficit de infraestructuras hospitalarias y de atención primaria. La mayoría de los sindicatos -entre ellos CCOO y UGT- se mostraron "expectantes" ante la vía de negociación abierta por el SAS. El Sindicato de Enfermería (Satse) fue el más duro al calificar el encuentro de "decepcionante".

El diálogo se ha puesto en marcha justamente cuando la plataforma Málaga por una Sanidad Digna -que no participa en las conversaciones- tiene convocada para el próximo domingo una marcha para protestar por el déficit que hay en la provincia y que sería la tercera promovida por este colectivo desde el pasado mes de noviembre.

CCOO por su parte ya advirtió la semana pasada que si a finales de abril la Administración autonómica no ha concretado medidas para paliar el déficit sanitario ni para definir el proyecto de un hospital, propondrá al Consejo Social de Málaga que en junio se realice "una gran manifestación" en defensa de la sanidad malagueña. Ayer este sindicato aclaraba que ese ultimátum sigue sobre la mesa. No obstante, el secretario de Sanidad de CCOO, Rafael González, se mostraba "expectante" tras las medidas comprometidas en el encuentro: "En principio es positivo porque se recoge nuestra propuesta del plan de choque que pasaba por sustituciones al 100% y no cierre de camas. En junio veremos lo avanzado y si es o no una milonga". La secretaria provincial de UGT, Auxiliadora Jiménez, coincidió en el calificativo. "Expectantes. Hemos trasladado al gerente del SAS las necesidades de la provincia. Vamos a vigilar que lo planteado se lleve a término".

El Sindicato Médico valoró como positivo que el SAS "haya reconocido que la provincia de Málaga tiene un déficit sanitario crónico", en palabras de su secretario provincial, Antonio Martín. El responsable de Satse, Juan José Sánchez, fue el más crítico con el encuentro. "Decepcionante. Sólo han propuesto un plan para el verano. Se queda cortísimo. Además, es incongruente con que, por ejemplo, el Hospital de Benalmádena cierre 30 días al año". Para CSIF, la reunión deja "un sabor agridulce". Dolores Oliva, responsable de Sanidad del sindicato, apuntó: "Valoramos el acercamiento, pero no sólo faltan profesionales en verano. Exigimos que esas medidas se extiendan a todo el año. Málaga no solo debería estar cubierta al 100% los 12 meses, sino incluso en verano tendría que ser reforzada".