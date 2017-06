El SAS estima 4.000 euros por un contagio de hepatitis C en el Regional

La familia de un hombre que falleció tras contraer hepatitis C en el Hospital Regional reclamaba 221.442, 78 euros y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) apenas ha estimado una indemnización de 4.000 euros. La razón de esta diferencia es que los familiares entendían que su muerte fue consecuencia de ese contagio, mientras que el SAS sostiene que fue el resultado de su patología de base, agravada por una neumonía.

La reclamación fue tramitada por el Defensor del Paciente, a través del abogado Damián Vázquez. J. A. C. M. fue diagnosticado en abril de 2008 de un síndrome mielodisplásico. Recibió un trasplante de médula ósea, pero posteriormente tuvo un rechazo. Debido al empeoramiento de su estado de salud, permaneció ingresado dos meses en el Regional entre febrero a abril de 2013. Se le hicieron varias transfusiones y con posterioridad apareció en sus analíticas el virus de la hepatitis C. Finalmente, contrajo una neumonía y falleció en febrero de 2014.

En contra de lo que sostuvo la familia de que la muerte fue por el contagio de la hepatitis, el SAS insiste en que no fue por ese virus sino por la "elevada inmunosupresión a la que se encontraba sometido por su patología previa". El SAS basa además su resolución en el dictamen del Consejo Consultivo al que elevó su propuesta. Este órgano concluyó que la muerte no fue por la hepatitis C, sino por una neumonía y fijó la indemnización en 10.000 euros -lejos de los más de 221.000 reclamados por la familia- al considerar que sí contrajo aquella enfermedad en el hospital. "Una cosa es que [...] el fallecimiento del paciente se deba a una infección respiratoria (neumonía) y no al virus de la hepatitis C y otra bien distinta es que no se produjera el contagio en el hospital", dijo el consultivo. Y fijó la indemnización en 10.000 euros. El SAS, sin embargo, la rebaja a 4.000 euros.