Salud activa medidas para hacer frente al aumento de la gripe

La epidemia de gripe que entró desde el norte de la península y se extendió posteriormente por el Levante se ha hecho notar en Andalucía en los últimos días del año y va en ritmo ascendente. Tanto es así, que la incidencia de casos en la comunidad, de 133 por cada 100.000 habitantes, supera con creces la estatal, que se queda en 121. Ante esta situación, los centros sanitarios de la provincia han activado el Plan de Alta Frecuentación para copar con el aumento del número de pacientes.

La Consejería de Salud de la Junta precisa que en cada centro se están poniendo en marcha las medidas necesarias acordes a las necesidades específicas de cada ciudad, entre las que se incluyen el refuerzo de personal en el área de Urgencias. Esta decisión se enmarca en la fase 3 del Plan de Alta Frecuentación, la más alta del dispositivo y que se pone en marcha cuando el aumento de los casos supera el 25 por ciento con respecto al número de urgencias atendidas en años anteriores, como ha ocurrido esta semana.

En hospitales, la activación de esta fase conlleva la puesta en marcha de medidas como el aumento de la disponibilidad de camas y reasignar las mismas atendiendo a los procesos más atendidos en Urgencias, así como reordenar la actividad programada para pruebas diagnósticas o cirugías no urgentes para dar prioridad a un mayor número de consultas disponibles en los servicios de urgencias. Otra medida significativa referente a la Atención Primaria es la ampliación de las agendas en las consultas de los centros de salud.

A pesar de que Málaga no se encuentra entre las cuatro provincias en las que la gripe ha entrado con más fuerza -Córdoba, con 268 casos por cada 100.000 habitantes es la zona más afectada-, los hospitales confirman que se está produciendo un aumento progresivo de los casos con respecto a las semanas anteriores y prevén que la tendencia continúa en aumento en las primeras semanas de enero, circunstancia que ha propiciado un aumento significativo en el número de pacientes que acuden a causa de la enfermedad, que al empezar el mes de diciembre suele empezar su fase de repunte.

El Hospital Quirón confirma que tiene más casos "en las últimas semana" en los servicios de urgencias, si bien asegura que no hay problemas de camas porque la mayoría de los pacientes que acuden por la enfermedad no son ingresados en planta. Una experiencia que contrasta parcialmente con la del Hospital Clínico, que admite que los casos que suelen llegar en estas fechas son "más en número y más complicados".

El Clínico atiende una media de 450 urgencias diarias durante el año, cifra que en esta semana se ha elevado a unas 500, con días puntuales en los que se producen 550 o 600 ingresos en Urgencias. El perfil de las personas que acuden achacadas por la gripe son los llamados "pacientes frágiles": ancianos mayores de 70 años que tienen una o varias enfermedades crónicas a la vez, tales como la diabetes o la hipertensión. Ello convierte a la gripe en una amenaza grave para su salud.

En función del tipo de patología crónica que padezca el paciente, el virus de la gripe afectará en mayor o menor medida, y repercutirá en su posible ingreso en planta. Los pacientes con problemas respiratorios son los que menos peligro entrañan y los que, a priori, no necesitan pasar a planta. A estos, se les da el alta tras recibir la medicación correspondiente y tras superar los diagnósticos y pasar un par de horas de observación médica. Caso diferente es el de los que tienen cardiopatías, que necesitan más tiempo y suelen ser ingresados en planta.

Pese al aumento del número de casos el Clínico asegura que no hay problemas de colapso, asegurando que "la situación está normalizada" y que los únicos problemas que se producen se dan en los días en los que "hay más ingresos que altas", algo que "no ocurre casi nunca y que cuando ocurre se soluciona a las pocas horas". De todos modos, el hospital indica que ese supuesto no se está produciendo y que lleva el Plan de Alta Frecuentación al día para combatir el virus en estas fechas.