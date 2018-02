Salud anuncia un hospital de 230 millones que hará en unos seis años

Diez años después de anunciar un macrohospital que nunca hizo por falta de financiación, la Consejería de Salud promete ahora un nuevo Regional detrás del Materno sin tener aún un acuerdo sobre el suelo, que pertenece a la Diputación. El compromiso de la Junta es poner unos 230 millones de euros para construir un edificio en los terrenos de La Noria que podría estar acabado en unos seis años. Salud asume así el proyecto del grupo de expertos que lleva casi un año trabajando en el diseño de las infraestructuras sanitarias de Málaga y que propone un nuevo hospital con unas 800 camas, además de la reconversión de los pabellones A y B del Regional para pacientes crónicos. La Administración se compromete a licitar la redacción del proyecto antes de que acabe el año y a hacer lo propio con las obras en 2019 para que -siempre en función de los plazos administrativos- pudiera ser una realidad en unos seis años. El nuevo centro se destinaría a la asistencia de pacientes agudos y los pabellones reconvertidos del Regional, a los enfermos subagudos, como propone el grupo de expertos.

"Siempre manifesté mi compromiso por la decisión que tomara el grupo, compromiso que mantengo. El proyecto ha sido muy participativo y es muy completo. Me ha gustado mucho, es muy innovador y tiene en cuenta las necesidades futuras, así como la coordinación con el resto de hospitales y con la atención primaria", dijo ayer la consejera, Marina Álvarez, antes de mantener una reunión con el equipo de expertos que encabeza el ex titular de Salud, José Luis García de Arboleya.

Álvarez indicó que estos especialistas previsiblemente entregarán a la Consejería el plan funcional antes del verano. El proyecto tendrá que ser valorado en sus aspectos técnicos por los Servicios Centrales del SAS. "Nos gustaría que antes de que acabara el año pudiera licitarse la redacción del proyecto", dijo la consejera. Álvarez insistió: "Nuestro compromiso con Málaga y con este proyecto es firme y nos comprometemos a no demorarlo". Tras precisar que supondría una inversión de unos 230 millones de euros, apuntó: "Estamos preparados para, a fin de año, sacar a licitación el proyecto y en 2019 podría avanzarse con la licitación de las obras". Álvarez detalló que la construcción podría tardar unos cinco años, aunque matizó que los plazos serán "los que marque la gestión administrativa del proyecto". Pero remarcó el "fuerte" compromiso de Salud por dar "la máxima prioridad y celeridad al proyecto".

El escollo es que los suelos donde se proyecta es de la Diputación. Esta administración (PP) ya condicionó la cesión de los terrenos a que la Junta (PSOE) -además de un nuevo Regional y de la reconversión de los pabellones A y B- construya un hospital de alta resolución (Chare) en la zona este de la capital. Y Salud, de momento no parece dispuesta a llevar adelante un Chare en esa parte de la capital. Álvarez precisó que la Consejería prevé potenciar el centro de salud de El Palo -donde funciona un punto de Urgencias- con las consultas y pruebas diagnósticas más demandadas. Pero no concretó si sería un Chare, un centro de alta resolución sin hospitalización (CARE) u otro dispositivo. "No está definido. Hay un centro de atención primaria que tenemos que mejorar", dijo. Una mejora que pasaría por ampliar su capacidad con consultas externas y pruebas diagnósticas. Ante el obstáculo de plantear un nuevo Regional en unos terrenos de la Diputación -institución ésta que condiciona su cesión a la construcción de un Chare en la zona este y que Salud no parece dispuesta a hacer- la consejera avanzó que "vamos a compartir el proyecto con el alcalde", Francisco de la Torre. Sin embargo, el Ayuntamiento no es el propietario del solar.

Álvarez insistió en que la Consejería de Salud "está preparada para responder económicamente a este proyecto sin demorarlo. El presupuesto debe de calendarizarse en esos seis años", dijo para despejar las reticencias dado que el anterior compromiso de un macrohospital quedó en aguas de borrajas por falta de financiación. La titular de Salud hizo hincapié en que es un proyecto "de vanguardia e innovador", con habitaciones individuales, en un edificio muy tecnológico, "en la línea de un hospital de tercer nivel y competitivo".

Sindicatos y profesionales ya han denunciado en repetidas ocasiones que el Regional no puede seguir esperando la construcción de un nuevo hospital. Por eso, la consejera aseguró que mientras se ejecuta ese proyecto, la Consejería seguirá trabajando para dar respuesta a las necesidades sanitarias de Málaga. Como ejemplo, puso la recién inaugurada Unidad de Ictus del Regional, la licitación para mejorar las Urgencias de este hospital, la apertura del nuevo comarcal de Ronda, la puesta en marcha del del Guadalhorce y la adquisición de cinco resonancias magnéticas para la provincia. Además, los grupos constituidos para este proyecto continuarán manteniendo reuniones para perfilar aún más las diferentes iniciativas.