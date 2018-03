Salud no da por cerrado que el nuevo Regional se haga detrás del Materno

La Consejería de Salud, aunque considera que la ubicación es "muy probable", no da por cerrado ahora que el nuevo Hospital Regional vaya a construirse detrás del Materno. La Administración autonómica plantea que antes, los expertos tienen que acabar el plan funcional definitivo y debe estudiarse de forma rigurosa si los terrenos de La Noria cumplen "los criterios de espacio y las características técnicas necesarias". Hace un mes, cuando Salud presentó el proyecto anunció que asumía la propuesta del grupo técnico y esa iniciativa situaba la infraestructura sanitaria en ese solar. Incluso, la Diputación ofreció el suelo, aunque a cambio de cinco condiciones.

Ayer la consejera de Salud, Marina Álvarez, aclaró: "Es muy probable que sea la ubicación porque es la que ha propuesto el grupo y siempre hemos dicho que defenderíamos su propuesta. Me parece oportuna la propuesta por una serie de ventajas; porque permite unificar en un espacio común toda la asistencia sanitaria. Comparto esa propuesta, pero tenemos que asegurarnos, cuando esté el plan funcional definitivo, que cumple todos los requisitos necesarios.

Ante la insistencia de la prensa sobre la ubicación, Álvarez reiteró: "Tendremos que valorarlo cuando tengamos en plan funcional global. Esa [ubicación] es una propuesta del grupo de trabajo, por una serie de ventajas que las ponemos en valor, pero hay que esperar a tener el plan funcional definitivo, hablar con el alcalde y ver todos los aspectos técnicos relacionados con esa posible ubicación".

Por lo manifestado por la consejera, Salud no prevé reunirse con el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación -la propietaria del terreno- hasta que los expertos no acaben el plan funcional definitivo del nuevo hospital. Se estima que los técnicos terminarán ese trabajo "antes del verano". Álvarez aseguró que los Presupuestos de 2019 tendrán en cuenta esta iniciativa largamente demandada por la sociedad malagueña, aunque no concretó cifras: "El Gobierno andaluz va a responder a este proyecto. Primero licitaremos la redacción del proyecto y luego incluiremos la licitación de la obra. Calculamos que si el grupo de trabajo entrega el plan funcional definitivo antes del verano, puede ser a finales de este año o principios del siguiente el momento en que se pueda licitar el proyecto".

Aunque ha pasado un mes y aún no ha habido contacto ni con el Ayuntamiento ni con la Diputación -porque Salud espera tener el plan funcional definitivo-, la consejera cree que puede cumplirse el plazo de seis años que se ha trazado para el nuevo hospital. "Es una prioridad este proyecto para Málaga y siempre responderemos con la máxima celeridad", aseguró Álvarez.