Salud confirma un brote de 18 niños contagiados de varicela en un colegio de Benalmádena

Dieciocho niños de un colegio de Benalmádena se han contagiado de varicela. La Delegación de Salud ha confirmado a primera hora de esta tarde que se trata de un brote que afecta a alumnos de entre tres y seis años del CEIP El Tomillar, de Arroyo de la Miel. La Administración sanitaria ha precisado que tras conocer la situación, un epidemiólogo se ha puesto en contacto con el centro educativo para trasmitirle las recomendaciones que debe dar a los padres. La Delegación de Salud ha indicado a las familias de los niños afectados que estos no deben acudir al colegio por un periodo aproximado de cinco o seis días; desde que comienzan a aparecer las típicas erupciones rojizas de la enfermedad hasta que sale la costra. La Administración sanitaria ha informado que no es necesario administrar la vacuna. La Delegación no ha podido precisar si los niños afectados estaban inmunizados o no contra la patología.Entre las medidas adoptadas por el Distrito Sanitario Costa del Sol se ha incluido la solicitud al centro de una relación de los niños contagiados para conocer si alguno tiene contacto directo con personas inmunodeprimidas por una enfermedad y, "en ese caso, tomar las medidas oportunas, como la vacunación".La Delegación de Educación a su vez informó que el colegio comunicó los casos a la Concejalía de Sanidad de Benalmádena y al Distrito Sanitario Costa del Sol. “Ambos organismos proporcionaron una serie de recomendaciones que han sido comunicadas hoy a las familias a través de una circular”, ha señalado la Administración educativa. Los casos fueron dados a conocer hoy por el diario La Opinión de Málaga. La varicela en niños sanos es por lo general una enfermedad leve. Es una patología eruptiva típica de la infancia, que progresivamente ha ido en retroceso debido a la vacunación. El problema son las complicaciones en personas más vulnerables. Por eso, las medidas de salud pública se orientan a proteger a los pacientes con riesgo alto de padecerla de forma grave, como son enfermos inmunodeprimidos, mujeres embarazadas o niños menores de un año.