Salud destina 25 millones a contratar a 3.700 profesionales para el verano

La Consejería de Salud destina 25,3 millones de euros este verano para contratar a 3.718 profesionales de todas las categorías en la provincia para sustituir al personal que se va de vacaciones y reforzar las zonas costeras. Es un 2% más que el año pasado, según a resaltado la Administración sanitaria. Las contrataciones ya se han iniciado esta misma semana. No han sido malas noticias, según admiten los sindicatos -que temían un recorte respecto a la cobertura de 2017-, pero tampoco les satisface porque insisten en el déficit de personal que acumulan los centros y en el aumento poblacional que registra la provincia por el aluvión turístico. Así que de momento estas organizaciones mantienen la manifestación convocada para el 21 de junio en demanda de una apuesta inversora para Málaga.

En cuanto al plan de verano, la inversión para sustituciones y refuerzos del 15 de junio al 30 de septiembre será de 25.281.731 euros. El año pasado el total destinado por la Consejería ascendió a 23.755.148 euros. "Este verano no sólo mantenemos el gran esfuerzo presupuestario que ya se realizó el año pasado para estas contrataciones, sino que lo aumentamos para seguir ofreciendo una respuesta con garantías en nuestros centros", apuntó la gerente del SAS, Francisca Antón. A nivel regional, Salud destina 111 millones de euros para la contratación de más de 17.900 profesionales.

La Consejería destacó "como novedad" este año la captación de médicos de familia, una especialidad deficitaria a nivel nacional. Para ello, Salud ha lanzado ofertas por tres vías: la bolsa del SAS, los colegios profesionales y las sociedades científicas y los especialistas que acababan su residencia. Estos contratos, además se prolongan hasta diciembre "de forma que la oferta laboral es más atractiva que en veranos anteriores", según ha destacado la Administración sanitaria. Una estrategia de "fidelización" que se complementa con mejoras pactadas con los sindicatos para profesionales de zonas rurales y hospitales comarcales.

También se refuerzan las zonas costeras. Un total de 37 centros de atención primaria, igual que el año pasado, mantendrán su asistencia por la tarde. Además, se reforzarán las plantillas de 16 centros, uno más que en 2017. Estos puntos asistenciales contarán con 67 profesionales más que el resto del año entre facultativos (25), enfermeros (34) y auxiliares (8); en total, siete más que la temporada pasada.

Los sindicatos no salieron descontentos de la reunión en Sevilla en la que les dieron los datos, pero tampoco están satisfechos. Estiman que la cobertura oscilará entre el 57 y el 58% cuando el verano pasado fue del 68%. Rafael González, secretario de Sanidad de CCOO, explicaba que al haberse recuperado algo las plantillas, ahora hay más profesionales a cubrir de modo que aunque la partida sea mayor, la cobertura será inferior. "No vemos una apuesta para erradicar el cierre de camas en verano. Intentan contentarnos, pero no se arreglan los déficit de fondo", dijo. Además, matizó que los más de 200 profesionales para atención primaria que prolongarán su contrato hasta diciembre en realidad son los que se habían prometido para "el primer trimestre de 2018".

Juan Miguel Contioso, representante de UGT, reconoció que el plan de verano "no es tan pésimo como esperábamos", pero apuntaba que deberán estudiar su aplicación por centros y categorías. En todo caso, avanzó que mantienen la manifestación del 21 de junio y las concentraciones previas "para asegurar las mejoras sanitarias que Málaga necesita". Por el Sindicato Médico, su presidente provincial, Antonio Martín, opinó que "hemos mejorado respecto a 2016, pero seguimos teniendo una oferta insuficiente para cubrir las necesidades de la provincia". E insistió en que debe cubrirse el déficit histórico de Málaga y mantenerse la cobertura al 100% todo el año dado que en verano tampoco se puede bajar la guardia porque la provincia multiplica su población con el turismo. El secretario provincial del Sindicato de Enfermería, Juan José Sánchez, aclaró que los sindicatos no han recibido el plan pormenorizado por centros y que la información que les llega de los trabajadores es que las sustituciones "serán menores que el año pasado".