Salud reforzará el control de terrazas para que se cumpla la ley antitabaco

La Administración sanitaria intensificará la vigilancia de las terrazas y veladores para garantizar el cumplimiento de la ley antitabaco. La campaña se reforzará este verano y continuará el resto del año. El anuncio fue hecho ayer por la Delegación de Salud precisamente en el Día Mundial sin Tabaco. La Junta recordó que la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo "prohíbe fumar en aquellas terrazas cubiertas y cerradas por más de dos paredes al considerarlas espacio cerrado". Esta medida se incluye dentro de los cambios en el Plan Integral de Tabaquismo puesto en marcha ya en 2005. "La Junta de Andalucía está trabajando en la actualización de este plan para hacer frente a los nuevos retos en salud pública que se están planteando en este campo", indicó la Administración autonómica.

Entre esas medidas está el intensificar la vigilancia de terrazas y veladores. Pero también la de definir una estrategia para abordar productos como los cigarrillos electrónicos y las cachimbas, "que se han introducido por parte de la industria como aparentemente inocuos, o el tabaco de liar, cuya promoción se acompaña de una publicidad engañosa sobre la reducción de los daños del tabaco en este tipo de consumo". Salud también informó que el año pasado recibió en la provincia por todas las infracciones a la legislación antitabaco vigente 516 denuncias. De éstas se derivaron 85 expedientes y 62 fueron resueltos con sanciones por un total de 59.087 euros. En el primer trimestre de 2018, las denuncias ascienden a 204, de las que se han iniciado 31 expedientes y se han resuelto tres, por 64.363 euros.

Los centros de salud atendieron en 2017 a casi 16.000 fumadores para dejar el hábito

El año pasado, se realizaron en la provincia 10.044 inspecciones en 7.414 establecimientos en los que se revisó el cumplimiento de la normativa sobre tabaquismo. En el 96% de los controles realizados no se detectaron incumplimientos.La Delegación de Salud aportó además numerosos datos sobre la labor de los centros sanitarios para luchar contra este hábito nocivo. Precisó que los centros de salud han ofrecido consejo para dejar de fumar a más de 433.000 personas en la provincia desde que se puso en marcha el Plan Integral de Tabaquismo de la Consejería. El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, apuntó que estas intervenciones "suponen un instrumento fundamental en la lucha contra el tabaquismo, siendo estos profesionales los encargados de recomendar o aconsejar el abandono de este hábito, así como alentar y felicitar a quienes lo consiguen o a quienes no han tenido nunca este hábito no saludable". En 2017, los centros de atención primaria de la provincia atendieron a 15.854 personas fumadoras; 10.180 con actuaciones a nivel individual y 5.674 con intervención grupal.

Desde 2007, Salud también tiene un programa de atención telefónica para la deshabituación tabáquica a fin de ahorrar desplazamientos y facilitar su realización. Desde que se puso en marcha, más de 1.150 personas han utilizado este servicio. El teléfono de este programa es 900 850 300. Pero además, la Consejería de Salud ha desarrollado otras iniciativas en colaboración con la de Educación. Se trata de programas dirigidos a la población joven para que dejen el hábito o no entren en él. Creciendo en salud se parte para los escolares del segundo ciclo de Primaria, Forma Joven para los de Secundaria y A no fumar ¡me apunto! para los alumnos de ESO. La Administración sanitaria también ha puesto en marcha la plataforma on line Ventana abierta a las familias que llega a 3.400 inscritas y cuya finalidad es sensibilizar a favor de una infancia libre de humo.

Por otra parte, los hospitales de la provincia, las áreas de gestión sanitaria y los distritos sanitarios -es decir toda la sanidad pública- pertenecen a la red Global Network for Tobacco Free Health Care Services, una adscripción que refrenda el compromiso de luchar contra una adicción que genera "uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel mundial".