Salud retoma la idea de construir el nuevo hospital junto al Civil

El alcalde se comprometió a tener "máxima colaboración para dar la respuesta que necesita la ciudad". A cambio, pidió a la consejera la "máxima sensibilidad" con la demanda de vecinos y diversas organizaciones de un centro hospitalario de alta resolución en la zona este. De la Torre dejó rotundamente claro que "la colaboración no está condicionada a nada, pero espero sensibilidad". La Consejería y el grupo de expertos no contemplan un Chare en la zona este. Algo que sin embargo reivindican asociaciones vecinales, la Diputación, el Consejo Social y organizaciones profesionales. Álvarez se comprometió a asegurar en la zona este "la mejor asistencia" y una renovación de la atención primaria, sin dar más concreciones.

La consejera no aclara la contratación estival

La consejera de Salud, Marina Álvarez, no despejó ayer las dudas sobre la contratación de este verano. Tras una reunión mantenida el miércoles con representantes de la Junta en Málaga en la que no se concretaron cifras de ese plan, los sindicatos mostraron sus temores a que no haya una cobertura similar a las vacaciones estivales del 2017. Ayer, la consejera tampoco aclaró cómo serán esas contrataciones. "El Servicio Andaluz de Salud está trabajando con los centros en la redacción del plan de verano. En breve, todos los centros lo presentarán como se hace todos los años. No hay ningún problema en ese aspecto", dijo. En 2016, el cierre de camas hospitalarias llegó al 25%. El año pasado, fue del 8% tras la presión sindical.