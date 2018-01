Saqueo de viviendas y traslado de los niños a pasar la noche en el cuartel de la Guardia Civil

La barriada de la Fuensanta no era una zona especialmente conflictiva, como ayer admitían en el Ayuntamiento. De hecho no se recuerda un incidente similar desde la creación de este complejo de viviendas en la década de los años 80, situadas a casi dos kilómetros del casco urbano, junto al cementerio. A la zona empezaron a llegar familias procedentes de otros puntos del país, que mantenían una convivencia normalizada, con esporádicos episodios delictivos. Por ello el estallido de la violencia cogió por sorpresa a todos, como reconocieron fuentes municipales, que no obstante reconocieron la existencia de cuentas pendientes entre ambos bandos. La pelea, que según estás fuentes se inició con una discusión entre jóvenes, subió de tono con la participación de los adultos. El apuñalamiento de los hermanos y de un tercer familiar, al que siguió un cuarto herido por arma blanca y otros contusionados que no precisaron de traslado hospitalario, enervó los ánimos durante varias horas. Para detener los enfrentamientos, los agentes especialistas de la Guardia Civil decidieron mantener durante algún tiempo a la familia de los presuntos agresores en una misma vivienda, ante la que dispusieron un fuerte control que impedía la entrada de los "mudos", familia a la que pertenecían los dos fallecidos y el herido más grave. Este hecho llevó a la otra familia a "saquear" algunas viviendas, según fuentes municipales. La salida posterior de los agresores hacia el cuartel de la Guardia Civil logró calmar los ánimos durante la noche. Los agentes decidieron también trasladar hacia sus dependencias a los menores para alejarlos de la tensión y que pasaran la noche con sus padres. Estos niños están escolarizados en el colegio público Lope de Vega, en la misma barriada, y los servicios asistenciales del municipio ya estaban ayer trabajando para que recuperaran la normalidad en la vuelta a clase la próxima semana.