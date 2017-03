Satse alerta que el Hospital Clínico intenta cerrar 18 camas para ahorrar contratos

Hay 18 camas en la cuarta planta del Hospital Clínico que se abren y se cierran de forma intermitente en función de la presión asistencial. Desde enero están en uso. Pero ayer el Sindicato de Enfermería (Satse) alertó que la dirección del centro sanitario pretende cerrarlas. De esa forma, según la organización, en cuanto baja un poco la demanda, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puede ahorrarse contratos.

Pero el problema, advierte Satse, es que cuando otra vez repunta la asistencia se forma un tapón en Urgencias con pacientes que no tienen sitio en planta y que deben esperar a veces varios días. Dado que el año pasado esas camas -ubicadas en la 4ª A2- se utilizaron durante 210 días, el sindicato reclama que se habiliten de forma permanente. De esa manera, la contratación no se hará como ahora, de ocho días en ocho días. La situación provoca una excesiva rotación de profesionales que "no pueden garantizar la continuidad de cuidados y ponen en riesgo tanto la seguridad como la salud de los pacientes", insiste Satse. El sindicato denunció que ayer a las15:00 no se habían hecho aún los contratos a enfermeros que debían empezar hoy en ese área.

Por su parte, el hospital replicó que "no es cierto que vaya a cerrar ninguna planta. Las camas a las que se refiere el sindicato están cubriendo actualmente las necesidades asistenciales del servicio de urgencias y también las de cirugía programada. Todos los recursos de este hospital se encuentran disponibles para dar respuesta a las necesidades asitenciales". Además, el centro sanitario indicó que "la contratación de profesionales de enfermería está vinculada y adaptada a la demanda asistencial existente en cada momento".