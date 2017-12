Save the Children pide que se paren las expulsiones de Archidona

La organización Save the Children pidió ayer que "se paralicen las expulsiones previstas de varios migrantes" recluidos provisionalmente en el centro penitenciario Málaga II de la localidad malagueña de Archidona "a sus países de origen hasta que se determine su edad". En un comunicado, la ONG explicó que se dirigió ayer por carta a la Fiscalía Provincial de Málaga "para pedirle que investigue las posibles vulneraciones de derechos que se pueden estar produciendo" en dicho centro penitenciario "al existir sospechas fundadas sobre la existencia de Menores Extranjeros no Acompañados" (Mena) en el citado centro que no están viendo respetados sus derechos al ser tratados como adultos en vez de como menores".

Desde Save the Children recordaron que "el centro penitenciario de Archidona está siendo utilizado como lugar de reclusión de migrantes ante el aumento de las llegadas de pateras a las costas andaluzas", y "varias entidades sociales, entre ellas Málaga Acoge, han alertado sobre la presencia de menores en Archidona y su tratamiento como adultos". Save the Children subraya que la protección de los Mena es "prioritaria", y detalla que, "para determinar la edad, debe primar la documentación del país de origen que aporta el menor, y no tener únicamente en cuenta la radiografía del carpo de la mano izquierda, una prueba que se ha demostrado que da fallos y cuya realización a menores con documentación es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo", según apuntó Catalina Perazzo, portavoz de Save the Children.

El Defensor del Pueblo, según detalla esta organización, ha admitido una queja a trámite con carácter de urgencia para evaluar la situación y las posibles irregularidades en el proceso de determinación de la edad de estas personas.