El Senado también quiere al espeto como Patrimonio de la Humanidad

El dilatado y exitoso ejemplo de los Dólmenes de Antequera

El 15 de julio de 2016 el comité de la Unesco acordó incluir al Sitio de los Dólmenes de Antequera en su lista representativa de Patrimonio Mundial de la Unesco y el espeto quiere seguir los pasos, aunque en este caso para entrar en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No es nada sencillo y, de hecho, a Antequera le costó décadas, si bien es cierto que la Unesco miraba con lupa las construcciones megalíticas hasta el punto de que en el mundo solo estaban en este selecto club Stonhenge, Avebury, Las Orcadas, Newgrange y los templos prehistóricos de Malta. Todo arrancó en 1984, hace más de 30 años, cuando el entonces director general de la Unesco visitó los Dólmenes de Antequera y recomendó a los gestores del conjunto arqueológico que presentaran una candidatura. No hubo consenso y no fue hasta 2005 cuando el experto Michael Hoskin explicó que se daba un fenómeno único en Antequera, pero hubo que esperar a 2014 para que el Consejo de Patrimonio Histórico Español eligiera a los dólmenes como única aspirante del país ante la Unesco.