Senadores del PP apoyan a Barcelona para la Agencia del Medicamento

De la Torre culpa a la Junta de "no hacer nada"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no quiso entrar a valorar ayer la postura adoptada por sus compañeros de partido en el Senado y echó la culpa de la falta de posibilidades de Málaga a la Junta de Andalucía, a la que acusó de no haber puesto ningún interés en el proyecto mientras que en Cataluña sí ha habido un apoyo generalizado. "La operación habría sido perfecta porque salía a coste cero pero había que moverse y trabajarlo y la Junta no ha hecho nada", dijo. El alcalde subrayó que Málaga tiene menor renta que Barcelona, por lo que habría sido un elemento de cohesión regional en Europa "y con ese argumento "igual si se ganaba a Estocolmo, Milán u otras ciudades". De la Torre dijo que el proyecto tenía una "vocación regional", que "se ha perdido una oportunidad" y que la única hipótesis para venir a Málaga "es que Cataluña radicalice su posición y no quiero como español que eso ocurra". / A. R.