El Seprona alertó de la "pasividad" con los chiringuitos de Torremolinos

En relación a los expedientes abiertos por parte de la Junta de Andalucía, el Seprona señaló en su informe que se limitaron todos ellos a sancionar el exceso de ocupación del dominio público marítimo terrestre "pero nada respecto de la actividad que se ejerce". De hecho, sancionó en marzo de 2014 al Consistorio con una multa de más de un millón de euros por la ejecución "no autorizada de obras e instalaciones, así como aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre lo autorizado" en 20 chiringuitos comprendidos en las playas del Bajondillo, Los Álamos y Playamar.

Según el informe del Seprona, al que ha tenido acceso este periódico, "nada hizo el Ayuntamiento en relación a las denuncias por horario de cierre, trascendencia de la música al exterior, y ni siquiera se comprobó se persistían dichas prácticas y que realmente así era". También señalaron los instructores que "llama poderosamente la atención la ausencia de denuncias por parte de la Policía Local respecto al cumplimiento del horario de cierre y actividades no autorizadas a pesar de que dichas irregularidades fueron denunciadas reiteradamente ante el Ayuntamiento y de que las mismas son públicas y notorias", además de que "es habitual la presencia de patrullas policiales en el paseo marítimo donde se ubican los chiringuitos". Sin embargo, los agentes del Seprona pudieron comprobar durante sus inspecciones que al menos los chiringuitos llamados Kokún, Café del Sol y La Playa "son discotecas o locales de copas con música" y que "en ningún caso se puede hablar de restaurantes propiamente dichos o quioscos a pesar de que durante el día sirvan algún tipo de comidas". Agravado todo ello, según narra la Guardia Civil, por el hecho de que "en los dos últimos se impedía el acceso libre al ser obligatorio el pago de una entrada de diez euros", por lo que se deduce que "se puede dar crédito a las diferentes denuncias presentadas por los particulares y que estos hechos son sobradamente conocidos por el Ayuntamiento".

En el caso del Consistorio del municipio, el Seprona alertó de que las denuncias presentadas por particulares entre los años 2010 y 2013 iban dirigidas a diferentes departamentos (Medio Ambiente, Aperturas, Playas y Seguridad Ciudadana), pero que solamente dieron lugar al inicio de expedientes informativas las dirigidas al área de Medio Ambiente si bien "fueron archivados sin más sanción ni adopción de medidas algunas". Además, los investigadores destacaron que todas las actuaciones del Ayuntamiento en relación a estos expedientes eran "idénticas y se limitaron única y exclusivamente a efectuar mediciones de ruido que en todos los casos concluyeron como favorables por considerar que no se excedían los límites permitidos".

Tres ex ediles del PP declarahoy ante el juez

Los ex concejales de Aperturas, Playas y Medio Ambiente, Alicia Cerdán, Francisco Carmona y Plácido González, respectivamente, declararán hoy ante el Juzgado de Instrucción número 2 del municipio por la supuesta inactividad municipal ante las múltiples quejas recibidas por los vecinos de la zona dadas las molestias ocasionadas por los chiringuitos que funcionaban como discotecas. La jueza que lleva la instrucción del caso acordó también citar como investigado al ex alcalde de Torremolinos Pedro Fernández Montes (PP) por el archivo de cerca de medio centenar de denuncias vecinales presentadas en el Ayuntamiento entre 2010 y 2014. El ex regidor deberá acudir a declarar al juzgado el próximo 14 de febrero.