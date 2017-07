De la Serna afirma que dar marcha atrás con el baipás haría perder cuatro años de trámitesCrearán un grupo de trabajo para definir el soterramiento del ferrocarril portuario

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, tendió ayer la mano a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos que cuestionan la solución elegida para acortar el viaje en tren entre Málaga y Sevilla, por medio de un baipás en Almodóvar del Río, pero fue categórico al señalar que el modelo elegido es el que finalmente irá adelante. Sobre ello, puso el acento en que cualquier marcha atrás en este proyecto supondría un retraso de cuatro años en el trámite administrativo. "Los tiempos sí importan", dijo el ministro, recordando que de este baipás se viene siendo hablando desde hace 16 años. "Quizás ha llegado el momento de empezar a ejecutarlo; deshacer lo andado con una declaración de impacto ambiental positiva nos lleva a cuatro años antes, con lo cual pasaremos otra legislatura en blanco y en la siguiente seguiremos hablando", advirtió. Asimismo, fue claro al precisar que la construcción de esta infraestructura, que según los datos oficiales permitiría reducir en 20 minutos la distancia entre las dos ciudades (unos 30 minutos si el tren no realiza paradas intermedias) no es una alternativa al eje ferroviario transversal comprometido por la Junta, que tuvo que paralizar ante la incapacidad económica para ir adelante con la obra. Esa otra línea, subrayó, "es responsabilidad cien por cien de la Junta", a la que instó "a emplear una décima parte del esfuerzo que está dedicando a criticar el baipás a construir la línea de su competencia". El mensaje cierra cualquier intención de asumir la construcción de este eje ferroviario, como venía reclamado el Gobierno andaluz. Por su parte, el consejero de Fomento, Felipe López, volvió a reclamar ayer la implantación del mismo modelo de baipás ejecutado en el resto de España y con las mismas prestaciones y beneficios; al igual que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, quien fue uno de los primeros que reclamó más ambición al Ministerio de Fomento de esta obra e incluya los saltos de carnero y amplíe el radio de curva por encima de 500 metros.

El diseño final del soterramiento del tren a su acceso al puerto de Málaga, así como el modo en que se acometerá su financiación, será objeto de debate y discusión de un grupo de trabajo del que formarán parte el Ministerio de Fomento, a través de Adif y Puertos del Estado; el Puerto de la capital; el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación provincial y la Junta de Andalucía. Éste al menos es el planteamiento que hizo ayer el ministro Íñigo de la Serna en un desayuno informativo celebrado en Málaga, quien defendió la necesidad de "buscar una solución que permita desde el punto de vista técnico y económico mejorar esa accesibilidad". Para el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, la puesta en marcha de este foro de trabajo es "imprescindible" para que la intervención sea una realidad, dada la afección que la mima tiene sobre diversas administraciones. No obstante, De la Serna sí fue claro al recordar que el beneficio mayor de esta infraestructura no es tanto para el puerto como para la ciudad. "No es indispensable para el puerto, sino para la ciudad; hablamos de un proceso de integración en la ciudad no de un proyecto de solución ferroviaria", expuso. Muestra de ello es que enterrar la vía férrea permitiría eliminar los pasos a nivel con barrera localizados en las calles Héroe de Sostoa, Ayala y López Pinto, así como el paseo marítimo Antonio Machado. El mensaje lanzado por Fomento incrementa la idea de que el Ayuntamiento tendrá que participar económicamente en una intervención que hace ahora cinco años se llegó a valorar en cerca de 50 millones de euros y que, en los últimos análisis del Puerto, se rebajó a unos 44.

El pasado mes de enero el propio Plata ya apuntó que todas las administraciones tendrían que participar en la financiación de esta obra. "La idea financiera es que el Gobierno ponga una parte, el Ayuntamiento otra, nosotros otra y otra parte la Junta; dividir esto en cuatro trozos, aunque no de la misma cuantía", dijo.