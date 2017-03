Siempre contigo

"Hay personas que hablan con la mirada, pero mi hermano hablaba con la sonrisa". La misma que no se apagó durante los casi dos años que el joven marbellí de 20 años batalló contra la leucemia, la misma sonrisa que compartió con todos los que se acercaron a conocer su historia. Hablar de Pablo Ráez es volver a hablar de superación, de su fuerza sobrehumana, pero también de solidaridad. La lucha que lideró sirvió para cambiar el punto de vista sobre una enfermedad tan dura como es el cáncer, mientras que su #retounmillón consiguió aumentar drásticamente la cifra de donaciones de médula. "Mi hermano ha dejado un legado, y es que la donación de médula es muy importante. Nunca lo hizo de manera egoísta, lo hizo por todos. Era, al igual que mi padre, un idealista. Pensaba que el mundo podía ser mejor y siempre se enfocó en las personas", fueron las palabras de su hermana Ester durante la entrega de Medallas de la Ciudad de Marbella del pasado martes.

Un reconocimiento que se suma a otros muchos que Pablo guardaba en su habitación, todos ellos vinculados al deporte, a lo que dedicaba la mayor parte del tiempo. Desde baloncesto, waterpolo, crossfit o incluso yoga. "Tenía unas aptitudes muy buenas, era un crack en todo lo que se proponía porque tenía habilidades y sabía aprovecharlas al máximo", expresa el que fue su entrenador de crossfit, Álvaro González, quien recuerda que "Pablo se divertía haciendo deporte".

El monitor fue, probablemente, uno de los primeros en saber que había enfermado. "La misma mañana en la que le dieron los resultados de la analítica me llamó para decirme que tenía leucemia. Él mostró en todo momento una actitud positiva, en parte creo que porque era muy joven y no sabía dónde entraba. Ha dado a todos el mensaje que ha permitido concienciar sobre la enfermedad", explica. Ambos se vieron por última vez hace menos de mes y medio, cuando, en una de sus visitas al centro, Pablo le contó que el segundo trasplante no había tenido el efecto que esperaban. "Sabíamos que su estado había empeorado y que esto iba a pasar. Pero también sabemos que se ha ido feliz, transmitiendo el mensaje que deseaba", apunta. En homenaje al atleta, Álvaro ha solicitado a la marca Crossfit registrar con su nombre un entrenamiento oficial a nivel mundial.

Isaac conoció a Pablo hace tres años, en clase de crossfit, donde se convirtió en uno de sus mejores amigos. "Era un niño muy cariñoso, también muy divertido, un luchador y hasta un cabezota. Por eso ha conseguido tanto, porque siempre ha luchado por lo que quería", señala. Isaac recuerda que habían pasado varios días sin tener noticias del joven cuando decidió escribirle un whatsapp, al que le respondió revelándole el cáncer que sufría. "Me quedé muy sorprendido. Era la última persona que podía imaginarme con leucemia, un niño tan deportista y sano. Hablamos por teléfono un rato y, a los diez minutos, ya lo había colgado en las redes sociales. Fue muy fuerte desde el primer momento", indica su compañero, que apuesta por que continúe su lucha, que era su "obsesión". De haberse curado, no habría desistido.

Pablo falleció hace apenas una semana en su casa de Marbella, en la calle Lobatas, en pleno casco antiguo de la ciudad que lo vio crecer, rodeado de sus familiares y amigos. Su historia y su filosofía de vida no solo se han hecho virales, sino que han calado en el corazón de muchos que le han seguido de cerca. Cientos de vecinos quisieron despedirse de él al grito de "siempre fuerte" y acompañar a los familiares en su funeral, que tuvo lugar en la iglesia de La Encarnación. "Yo no sé enterrar a Pablo, lo que quiero es llorar con vosotros", expresaba el párroco José López Solórzano con la voz quebrada, quien destacaba la solidaridad que demostró con los demás. "Honremos la memoria de Pablo donando médula", decía, al tiempo que subrayaba que "Dios no tiene médula, la tenemos nosotros, y somos nosotros los que podemos construir esto".

El joven iba a ser el abanderado del equipo español de los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados de 2017 y aceptó convertirse en el protagonista del vídeo promocional que se grabó en Málaga en junio de 2015, cuando todavía era un rostro anónimo. Su padre, Francisco Ráez, fue el encargado de narrar sus vivencias durante su estancia en el hospital, donde él mismo le donó médula para el primer trasplante. "Cuando te enteras de que tu hijo con 18 años tiene que enfrentarse a una leucemia es demoledor", sostenía.

El 26 de marzo marcó un antes y un después en su vida. "Me dijo: 'papá, se me ha acabado la adolescencia'. Tomó conciencia de que la buena vida del niño terminaba", recordaba. Ese que siempre fue "muy trasto", quería "reírse, saltar y bailar", le ilusionaba el deporte, el aire libre y la profesión de bombero de su padre. Pablo, que con su dialéctica fue capaz de multiplicar las donaciones de médula, no habló hasta los 3 años. "Parecía que iba a ser mudo, luego no ha parado", bromeaba su padre.

Miedo, preocupación, desesperación y la sensación de haber caído en un pozo oscuro. El soporte de Pablo, en palabras de su padre, no era sino mirar a los ojos de su padre, que durante toda la enfermedad "no se ha movido de los pies de su cama". "Lo niegas, te responsabilizas, crees que has hecho algo mal. Te despiertas y quieres que sea un sueño. Le digo que no tenga miedo, que juntos podremos", espetaba Francisco a su hijo.

El video que sirvió para promocionar los Juegos para Trasplantados recoge también declaraciones que Pablo grabó el 4 de agosto de 2015 mientras estuvo ingresado en la sala de aislamiento del hospital. "Mis preocupaciones eran sacar el curso y las oposiciones de bombero. Desde marzo, para mí, no existe otra cosa que no sea recuperarme. Lo primero que pensé es que me iba a morir y que no quería", reconocía entonces el joven. Un par de semanas después, recibía el alta y abandonaba el centro entre lágrimas dando gracias a su familia y también a la vida. Las imágenes fueron presentadas en la ciudad argentina de Mar del Plata. "La gente rompió a aplaudir y se puso de pie llorando, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Fue muy emotivo", recuerda Antonio Alcaide, que conoció a Pablo hace dos años como responsable del área de Deportes, Eventos y Comunicación y terminó forjando con él y su familia una gran amistad. "En Argentina muchos le consideran un héroe y querían conocerle. Teníamos mil cosas pendientes por hacer. Todos sabíamos el final, pero no queríamos aceptarlo", se lamenta.

Las redes sociales han llorado la muerte del que se ha erigido en un símbolo de lucha y que siempre mantuvo los brazos en posición de fuerza. El actor Dani Rovira, que le acompañó en el hospital en varias ocasiones, ha vuelto a recordarle esta semana con un emotivo mensaje para destacar la "esperanza" que supo dar "a una sociedad huérfana de referentes". "Hace ya unos días que marchaste, y por aquí todos seguimos intentando llenar un hueco imposible con la memoria, las palabras y los pequeños pellizcos que nos dan en el pecho cuando te asomas al recuerdo. Me siento afortunado de poder haberme cruzado en el tramo final de una de tus vidas", escribía el también humorista. La despedida que le dedicó horas después de su fallecimiento revelaba la infranqueable amistad que habían entablado: "Te prometo que haré todo lo que teníamos pendiente, amigo. Te siento más cerca y más vivo que nunca. Te quiero con toda mi alma".

Pablo revolucionó las plataformas en las que compartía día a día su historia personal. Uno de los usuarios que contactó con él a través de las redes por vez primera hace año y medio fue Eduardo Balboa. Cuando tuvo conocimiento de que había recaído le acompañó, asegura, hasta el último momento. "Era un líder, un chaval muy maduro. Siempre ha tenido las ideas claras y ha sabido lo que iba a pasar. Era valiente, fuerte...Todos tenemos nuestros bajones, pero siempre ha salido adelante. Ha tenido el valor de usar su enfermedad para salvar vidas", destaca.

A sus 20 años, Pablo, que pretendía "olvidarse del cáncer" una vez consiguiera ganarle la batalla, enseñó "a ver la vida de otra forma, a disfrutarla en cada momento, con esa energía que nunca perdió". Su cometido era "vivir" y "seguir logrando más donantes".

El luchador que aspiraba a portar algún día el casco de su padre sembró también el cariño en el parque de bomberos de Marbella, al que éste pertenece. "Ha sido nuestro niño y tenemos muy bonitos recuerdos de él", expresa Jesús Moreno, uno de los efectivos. Pablo nunca tuvo miedo a la muerte, esa que, defendía, "forma parte de la vida". Auguraba que la suya "iba a ser muy bonita" y estaba convencido de que el futuro "era hoy". "Ya sabía lo que venía después del segundo rechazo del trasplante. Lo intentó todo. El miércoles 22 de febrero le hicieron su última transfusión de sangre, que al final no sirvió para nada ", explica. Su cuerpo "se inundaba de nuevo".

El bombero conserva en la retina muchas de las anécdotas que ha vivido junto al niño al que vio nacer. Alguna, con cierta dosis de humor. "No tenía reparo en poner sus notas del colegio en Facebook, con cinco o seis suspensos. Su padre le quería castigar sin jugar a baloncesto, y yo le decía que con esa cara y con lo bueno que era no se le podía castigar. Me miraba con una sonrisa que era para quererlo", recuerda. Después, el joven demostró sus dotes en el deporte, que amaba desde pequeño. También los bomberos de Málaga, que mantienen un encierro desde hace casi dos meses en el parque central de Martiricos, le rindieron su particular tributo. "Las sirenas mudas son en tu honor...Va por ti, Pablo", manifestaban.

Entre sus compañeros de viaje destaca Gabi Ramos, que atiende la llamada de este periódico desde la habitación de aislamiento en la que permanece ingresado. Allí continúa luchando contra la leucemia que le diagnosticaron en el verano de 2015, cuando conoció a Pablo. Ambos compartían la idea de que la curación debe considerarse "algo más integral". "No nos sirve salir del hospital sanos si no entendemos qué queremos hacer con nuestra vida", afirma.

Con 41 años, Gabi parece estar hecho de la misma pasta que al marbellí le impidió rendirse. En su caso, ni siquiera lo ha conseguido la complicación que hace dos semanas le obligó a someterse a un tratamiento de quimioterapia y que podría llevarle a un segundo trasplante. "Éste no es un proceso en el que no tienes ninguna expectativa. Cada día cuenta. Hoy me levanto, abro los ojos y pienso: 'Me han regalado 24 horas, ¿qué quiero hacer con ellas? El objetivo es que los que nos rodean sientan nuestra alegría y nuestro amor", apostilla. Aunque la "pérdida", reconoce, "puede llegar en cualquier momento", está convencido de que "no queda un día menos", sino que ha ganado "uno más".Pablo y Gabi han vivido la misma enfermedad muy de cerca. Entre ellos, asegura, sigue habiendo "mucha sintonía" porque "de alguna manera está con nosotros". Y de ahí que abogue por mantener vivo su legado con la difusión del mensaje que traspasó fronteras. "Como él, nadie lo supo hacer. Los homenajes no deben estar desligados de las campañas de donación", resalta. Porque al guerrero que convirtió su batalla contra la leucemia en un alegato viral por la donación de médula nada le hacía más ilusión "que alguien respondiera con el carné de donante en la mano". Eso, "lo sustituía todo". Siempre contigo.